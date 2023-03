Csaknem 2000-en jelentkeztek a Kar képzéseire, ebből 623 az első helyes jelentkezők száma. Ez az összes jelentkező számát illetően több mint 50 %-os, míg az első helyes jelentkezők számát illetően csaknem 70 %-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A jelentkezők körében legnépszerűbb szak továbbra is a gyógypedagógia, amelyre ebben az évben rekordszámú, 442 érdeklődő adta nyújtotta be a jelentkezését. Az Oktatási Hivatal által nemrég közzétett információk szerint egyre népszerűbbek a felsőoktatásba jelentkezők körében a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának képzései. Az idei beiskolázási folyamatban csaknem 2000-en jelentkeztek a KPVK valamelyik szakára. Ebből 623 az első helyes jelentkezők száma. Ez összes jelentkező számát illetően több mint 50 %-os, míg az első helyes jelentkezők számát illetően csaknem 70 %-os növekedést jelent! A legkeresettebb képzés továbbra is a gyógypedagógia alapszak, amelyre az idén rekordszámú, 442 érdeklődő adta be a jelentkezését, amiből 111-en első helyen jelölték meg jelentkezési lapjukon a KPVK képzését. Emellett komoly érdeklődés mutatkozik a tanító, óvodapedagógus és szakoktató képzések iránt is. Pozitív fejlemény, hogy a korábbi évek adataihoz képest növekedést mutat a kar agrárképzéseire jelentkezők száma, és komoly érdeklődés mutatkozik a kar újonnan indított képzései, például a szociálpedagógia alapszak, valamint a német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban és a gyermekkultúra mesterszakok iránt is. „A kiemelkedő jelentkezési adatok a képzési kínálat folyamatos bővítésének és a marketingtevékenység megújításának gyümölcsei. Egyértelműen bizonyítják az elmúlt években megvalósított képzésfejlesztési stratégia megalapozottságát.”, nyilatkozta a KPVK dékánja, Prof. Dr. Szécsi Gábor.