Munkavédelmi oktatással és általános eligazítással kezdik első munkanapjukat a bolhási közmunkások szerdán. A következő nap viszont már megragadják a szerszámokat, és csinosítják a települést. A férfiak a temető környéki útpadkákat töltik fel zúzott kővel, a nők pedig megtisztítják a parkokat, ágakat gyűjtenek és szemetet szednek a közterületeken.

Szabó Bence László, Bolhás polgármestere elmondta, a Startmunka-programban – ahogy az előző ciklusban –, ezúttal is 11 embernek tudnak munkát adni. A legtöbben már tavaly is dolgoztak, de új közfoglalkoztatottaknak is lehetőséget adnak. A brigád 70 százaléka nő. Gigén megszakítás nélkül folytatódik a közmunkaprogram. Az előző február 28-án kedden ért véget, március elsején pedig elindult az új. Bálint Ildikó polgármester érdeklődésünkre elmondta, két Startmunka-program is zajlik náluk. A szociális jellegűre és a mezőgazdaságira összesen több mint 33 millió forintot kaptak. Ebből fizetik majd a béreket, új eszközöket és ruházatot is vásárolnak. Bálint Ildikó kiemelte, az előző programhoz hasonlóan 19-en kezdik meg a munkát. Emellett pályáztak még egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra is, amelyben nyolc embert szeretnének felvenni.

Szükség van minden településen a dolgos kezekre. (korábbi felvétel)

Fotós: Lang Róbert

A pogányszentpéteri önkormányzat is alkalmaz közmunkásokat idén. A településen azonban majd csak március 13-án kezdődik el a munka. Flinger Tamás polgármester érdeklődésünkre elmondta, tavalyhoz hasonlóan hat embert foglalkoztatnak. A közmunkások az első napokban a vízelvezető árkokat tisztítják majd meg. Egy másik közmunkaprogramot is szeretnének elindítani, arra várhatóan négy embert vesznek fel. A polgármester hangsúlyozta, sokan lenézik a közmunkásokat, pedig nagyon fontos munkát végeznek.

A közfoglalkoztatottak bére – képesítéstől függően – január elsejétől bruttó 116 ezer vagy 148 ezer 200 forint.

Pénzt kaptak az üzemanyagra

Vésén tíz évvel ezelőtt még húsz közmunkást foglalkoztattak, az idén azonban csak hatan állnak szolgálatba. Bertók László polgármester lapunknak elmondta, három férfinek és ugyanennyi nőnek tudnak munkát adni. A településen bőven akad feladat, szükség is lenne még dolgozókra, de már régóta nem találnak elegendő embert. Bertók László kiemelte, az elmúlt években sokan el tudtak helyezkedni másutt, s jóval több pénzt kereshetnek, mint közmunkával. A polgármester hozzátette, szerencsére gépesítve van az önkormányzat, ezért a munkákat sokkal hatékonyabban és gyorsabban el tudják végezni. Plusztámogatást is kaptak a programban, ebből az üzemanyag-kiadást tudják majd finanszírozni.

Kaposújlakon négyen dolgoznak márciustól, s elsősorban földutak javításával, fűnyírással és a játszótéri felszerelések festésével, a vízelvezető árkok tisztításával foglalkoznak. Elsőként a Kossuth Lajos utcában és az Európa parknál nyírják le a füvet.