A nevezett filmek esetében mindig igaz, hogy fontos a téma megválasztása, az időzítés, ezért sem meglepő, hogy a Nyugaton a helyzet változatlan című német háborús remake is nyerni tudott a 2023-as gálán. Péterffy Mátéval, az Oscar-díjas magyar film­alkotás, Mindenki hangmérnöke szerint sajnálatos, hogy az idén nem került be magyar alkotás a versenyprogramba.

Egy hete még az egész világ Oscar-lázban égett idehaza, pedig magyar film nem jutott az esélyesek közé. Nem is volt olyan régen, amikor magyar film­ért izgulhattunk és sikerének örülhettünk. A tabi Péterffy Máté hangmérnökként részt vett a 2017-ben rövidfilm kategóriában nyertes Mindenki című film elkészítésében. Az idén más irányba helyezte a fókuszát a Nemzeti Filmintézet.

– Jól látszik, hogy kevesebb szerzői film készül. Nem titkolt szándék volt, hogy a történelmi témájú filmek és sorozatok kerüljenek előtérbe – mondta kérdésünkre a tabi alkotó, aki a Mindenki óta számtalan magyar és külföldi alkotáson dolgozott. A történelmi téma idén az Oscaron is tarolt, hiszen az első világháború történetét bemutató, Nyugaton a helyzet változatlan című háborús dráma a legjobb nemzetközi filmnek, a legjobb operatőrnek, a legjobb látványtervnek, díszletnek és eredeti filmzenének járó aranyszobrocskát is bezsebelte.

– Azt hiszem, fontos az időzítés, mi sem gondoltuk 2017-ben hogy nyerni fogunk a Mindenkivel – mondta Péterffy Máté, aki természetesen folyamatosan kapja filmes megbízásait. – A Tündérkert című nyolcrészes történelmi sorozaton dolgozom, amelyet Madarász István rendez és Báthory Gábor, erdélyi fejedelem életét mutatja be, mesélte Péterffy Máté. Izgalmas kihívás megteremteni egy ilyen régmúlt korban játszódó történet zörejeit, hiszen ami most számunkra természetes hang, az nagyon is modern ebben a miliőben. Elég, ha csak a cipő talpának kopogására gondolunk. Akkoriban kemény bőrtalp volt a lábbeliken, most pedig gumi, vagy műanyag, teljesen más a hangja – magyarázta azokat az apró részleteket a hangmester. Péterffy Máté a készülő sorozatok mellett saját projektjén is dolgozik, régi vágyát váltja éppen valóra.

– Régóta szerettem volna egy zenei lemezt készíteni és most kigurult belőlem pár dal. Egészen pontosan tizenkettő, ez éppen egy albumra elegendő. A gitáros countryba hajló, de a rock­zenét sem megvető sajátos stílusát hamarosan az egész világnak megmutatja, hiszen tabi stúdióját mostanság leggyakrabban a muzsika hangjai töltik meg.

Kevesebb film, kevesebb néző

Az elmúlt években kevesebb film készült a mozikba. A koronavírus-járvány sok olyan folyamatot felgyorsított, amelyre számítottak a filmiparban. – A streamingszolgáltatók térhódítása várható volt, de gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra léptek a szolgáltatók és ma már a nézők nagy többsége otthon fogyaszt filmeket. Amely jó dolog, de a baj az, hogy a mozikban viszont kevésbé – mondta Péterffy Máté. Pedig készültek olyan kasszasikerek, mint a rekordbevételeket hozó Top Gun: Maverick, amely az Oscar-gálán is kiérdemelt egy aranyszobrocskát.



Country-rock jött ki Péterffy Máté ujjai közül, tizenkét dalig jutott a debütáló lemezén.