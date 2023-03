Több mint félezer szakembert vonzott az első alkalommal Pécsett megszervezésre kerülő HR Fest, mely nem valósulhatott volna meg a régióban közel 40 éve működő Viapan Group aktív támogatása nélkül. Főszponzori státusza mellett a Viapanos csapat a kiállítók és fellépők sorát is erősítette. Ennek köszönhetően Budapest, Debrecen, Kecskemét után Pécs is felkerült a hazai üzleti és szakmai világ piacvezetői térképére. 2023-tól a világ egyik legnagyobb gazdasági magazinja, a Forbes is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, így először a dél-dunántúli régióba dupla eseménnyel készült a szervezőcsapat. Az egész napos programon olyan kérdéseket feszegettek az előadók, mint hogy van-e értelme a digitális toborzásnak az Ormánságban, hogyan miként befolyásolja egy városról kialakított imázs a munkavállalói és befektetői kedvet, milyen területeken hasznosak és fordíthatóak a munkavállalók javára a modern eszközök, milyen életutak sorakoznak fel egy frissen végzett HR-s előtt.

Izgalmas ötletekből, innovatív tettek bemutatásából sem volt hiány. Kovács Andor és Stankovics Mátyás, a Viapan Group munkatársai figyelemfelkeltő valamint néhol provokatív közös előadásában a baranyai térség valódi arcát és toborzói kihívásait is őszintén prezentálta a nagyérdeműnek.

Stankovics Mátyás kiemelte, hogy a cégcsoport marketingvezetőjeként azon munkálkodik, hogy a jelöltszám, a weboldalaik látogatottsága továbbá a brand ismertsége növekedjen. Ahhoz, hogy weboldalukon a lehető legtöbb online regisztrációt, állásjelentkezést érjék el, minden eszközük adott, és jól is teljesítenek. „Folyamatosan növekvő, egyre impozánsabb számokat tudunk elérni, melyekkel a HR szolgáltatók versenyében is jól állunk: havonta átlagosan közel 70 ezer látogató, havi 112 ezerszer tekinti meg az állásainkat, és átlagosan 48 másodpercet töltenek el valamelyik oldalunkon. Ezek iparági felméréseink szerint is szuper számok” – fejtette ki Stankovics Mátyás. Évente közel

húsz millió forintot szánnak komplex online marketing- és toborzási eszközökre. Olyan felületeken, mint Google, Facebook, LinkedIn évente közel 40.000 főt képesek letoborozni a Viapan szakemberei. A munkaerő kölcsönzésre és közvetítésre szakosodott Viapan szülővárosa Pécs, így a helyismeret adott. Ez elégséges olyan településeken élő munkakeresők toborzásához, mint Vajszló, azaz az egyre elnéptelenetedetebb Ormánság? Tették fel a kérdést közös előadásukban a szakértők. Magyarország 2021-es, jelenleg elérhető legfrissebb, GDP statisztikájából kiderül, hogy a dél-dunántúli régió a sereghajtó. Mi történik, hogyha összeadjuk a láthatóan elmaradt Ormánságot, és a Viapan kiemelkedő marketinges adatait? Kovács Andor, a Viapan toborzási csoportvezetője beszámolt egy nemrég végzett felmérésükről, amikor digitális toborzói eszközöket vetettek be szemben a retrónak számító hagyományos módszerekkel. Nem meglepő módon utóbbi vált hatékonnyá az Ormánságban, és sikerének köszönhetően teltházas toborzói napot szerveztek a helyi művelődési házakban.

A Viapan munkatársai minden évben 136 olyan falut látogatnak le céges kisbusz flottájukkal, ahol a digitális toborzás mit sem ér. „Mi ebben vagyunk erősek, hogy itt vagyunk helybe, és ismerjük a térség ilyen igencsak egyedi jellemvonásait” – emelte ki a toborzási csoportvezető. Ennek köszönhetően velük megtalálja minden munkáltató és munkavállaló az ideális jelöltet, valamint állást. Ezen kijelentés alátámasztását bizonyította a délutáni programkínálat is, mely a munkavégzők teherbírását segítő modern technikai eszközöket prezentálta. „Mi a Viapannál közel 40 éve atipikus foglalkoztatási megoldásokkal foglalkozunk, és azt tapasztaljuk, hogy a munkavállalók megtartása illetve egészségük megőrzése egyre fontosabbá válik” – tájékoztatott Vida Péter, a Viapan Group stratégiai igazgatója. Egy primer kutatás keretében közel 1400 olyan főt vontak be, akik termelőüzemben dolgoznak, azt vizsgálva, hogy milyen lehetőségek vannak az ott dolgozók egészségének megőrzésére. Az eredmények azt mutatják, hogy az innovatív eszközök, például az exoskeletonok használata csökkenthetik a munkahelyi ártalmakat.

Vida Péter kiemelte: nagyon örvendenek, hogy ilyen színvonalas, az üzleti világ és a HR-szakma motiváló szakembereit felvonultató rendezvénynek adhatott otthont a Viapan szülőhelye, egyik legnagyobb irodájának városa. A pécsi HR Festtel nem ér véget a közös munka. A HR Fest és a Viapan csapata további rendezvényekre készül a közeljövőben. Egyelőre csak annyit árultak el, hogy a térségben továbbra is maradunk a HR Fest partnerei. Amíg ez így lesz, addig évről-évre szuper izgalmas témáknak adhat otthon Pécs vagy éppen

Kecskemét, mellyel céljuk a humánerőforrás fejlesztése mellett a térség gazdasági és piaci szereplőinek összefogásának elősegítése.