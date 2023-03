Több díjat is kapott a K&H ügyfelek brókerpartnere, a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, a BÉT Legek versenyén. A befektetői tudatosság terjesztéséért járó elismerést a mára több mint 150 ezer nézőnél tartó Youtube-sorozat elindításáért kapta a KBC Securities, amely egyúttal megvédte korábbi címét, hiszen a közönségszavazás alapján sorozatban harmadszor nyerte meg a „Az év hazairészvény-kereskedési platformjáért” járó díjat.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az idén is megrendezte a tőkepiacon kiugró teljesítményt nyújtó szereplők gáláját. A BÉT Legek névre keresztelt ünnepélyes esemény célja a magyar tőkepiaci ökoszisztéma fejlődése. Összesen 24 kategóriában díjazta a jelölteket a szakmai zsűri és a piaci teljesítmény, illetve a közönség voksolása alapján.



A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, a K&H ügyfelek brókerpartnere csakúgy, mint a korábbi években, idén is nagyon jól szerepelt: két elismerésben is részesült. Az egyik, a Befektetői tudatosság terjesztéséért járó díj egy rendhagyó megoldásnak köszönhető: a KBC Securities egy 10 részes videósorozatot indított, amelynek epizódjai gyakorlatban mutatják be, mire kell figyelni a befektetéseknél és hogyan érdemes menedzselni azokat. A sorozat sikerét a BÉT-díj mellett jelzi az is, hogy ma már több mint 150 ezren látták az erre létrehozott Youtube-csatornán.



A másik díj gyakorlatilag “hazajött”: a közönség évek óta megválasztja “Az év hazairészvény-kereskedési platformját”. Az idén is a KBC Securities platformja kapta a legtöbb voksot, ez azt jelenti, hogy ezt az elismerést sorozatban harmadszor nyerte meg a K&H brókerpartnere.