Nem csökken a felnőtt háziorvosi rendelők forgalma. Az általunk megkérdezett orvosokat az előző héthez hasonlóan az elmúlt napokban is sokan keresték fel. Szilvási Zoltán kaposvári háziorvos elmondta, tízből három beteg biztosan influenzás volt, a többieknek csak influenzaszerű tüneteik voltak. A vírus szinte minden korosztályt érintett, de leginkább a fiatal felnőttek fertőződtek meg – tette hozzá.

Várkonyi Andrea kaposvári háziorvos elmondta, az influenza főleg a dolgozó korosztályt dönti le a lábáról. Naponta átlagosan 65-en fordulnak meg nála, főleg nők. A betegek húsz százaléka felső légúti panaszokkal, és influenzaszerű tünetekkel jelentkezik. – Izomfájdalom, köhögés és levertség a leggyakoribb ok, amivel megkeresnek – sorolta a tüneteket Várkonyi Andrea. – Elvétve koronavírusos esetekkel is találkozunk, bár most már nem teszteljük a betegeket. Azt szoktuk javasolni mindenkinek, hogy fogyasszon sok vitamint, gyümölcsöt és lehetőség szerint a szabad levegőn mozogjon – mondta a háziorvos.

Szilvási Zoltán rendelőjét is többen keresték fel az elmúlt napokban. A kaposvári háziorvos tapasztalatai szerint az influenzaszerű tünetek főleg a 45 év alatti fiatal felnőtteken látható. A betegség nagyjából egy hét alatt „lecseng”, a köhögés viszont ennél tovább is eltarthat – tette hozzá.

Pavlovics György kaposvári gyermekháziorvos elmondta, naponta átlagosan 50 gyermeket vizsgál meg, kétharmaduk influenzaszerű tüneteket mutat. Pavlovics György hangsúlyozta, az influenza – a többi vírushoz hasonlóan – veszélyes lehet a terhesség első három hónapjában.