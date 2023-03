Az IT-szakemberek iránt nemcsak az IKT ágazat több mint 53 ezer hazai vállalkozásánál nő a kereslet, hanem a hasonló nagyságrendet képviselő állami, önkormányzati, oktatási és társadalmi szervezeteknél is. A digitális átalakulás korában már nemzetgazdasági szempontból is kiemelten fontos, hogy minél több szakképzett fiatal kezdje meg pályafutását IT területen, hozzájárulva ezzel az ország versenyképességéhez. A „Programozd a jövőd” program keretében a felsőfokú informatikai képzésekben rejlő lehetőségekről szóló pályaorientációs előadásokon az elmúlt 5 év alatt közel 250 intézményben, 17.500 diák vehetett részt. A szakma alapjaival további húszezer általános iskolás is megismerkedhetett összesen 380 pályaorientációs előadás alkalmával, az utazó IT Turnébusz 101 állomásán pedig 13 000 diák interaktív informatika órán gyarapíthatta tudását. Dr. Spaller Endre, a KIFÜ elnöke a projekt zárórendezvényén elmondta, hogy a program kiemelten foglalkozott az informatikai felsőoktatás és munkaerőpiac igényeinek összehangolásával is: “A projektnek köszönhetően sikerült a munkaerőpiaci igényeket és elvárásokat beépíteni az informatikai képzésbe. Olyan piaci szereplőket vittünk be előadóként az egyetemekre, akik friss, gyakorlati tudást adtak át a hallgatóknak. Emellett laborokat hoztunk létre annak érdekében, hogy a fiatalok már az egyetemi évek alatt megismerkedhessenek az üzleti szektorban használt legmodernebb technológiákkal. Tizenkilenc egyetemnek biztosítottunk elektronikus tananyagokat, képzési csomagokat. Mivel ezek az egyetemeken maradnak, a projekt zárásán túl exponenciálisan növekszik a felhasználók száma, amely már most meghaladta a 6000 főt.”

Szolnoki Szabolcs, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára előadásában hangsúlyozta, hogy az IT szakemberek utánpótlása kiemelt fontosságú a gazdaságfejlesztési szempontok érvényesülése tekintetében. A gazdaságfejlesztést, az iparfejlesztést támogató vállalkozások segítése minisztérium feladat, kiemelten igaz ez az IT szektorban tevékenykedő cégekre.

Both Vilmos, az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért elnöki tanácsadója, az IVSZ projektben betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy a szervezet feladata volt – többek között – a tudásbázis kiépítése, az együttműködések megkötésének támogatása.

A projekt a KIFÜ vezetésével, a Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Széchenyi István Egyetem, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogutódjaként a Gazdaságfejlesztési Minisztérium konzorciumában valósult meg.