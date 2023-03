A szakértő most arra ad tippeket, milyen mozgásformákkal küzdhetünk a tavaszi fáradtság ellen. A téli hónapok során szervezetünk energia- és vitaminkészlete lassan csökken, tavasz elejére alacsony szintre kerül, emellett pedig hormonháztartásunk egyensúlya is felborul átmenetileg. Mindez együttesen erőtlenséghez, levertséghez, kedvetlenséghez vezethet. A tavaszi fáradtság tüneteit enyhíteni tudjuk vitamindús, könnyebb étrenddel, a szokásosnál több folyadék bevitelével és pihenéssel. Ugyanakkor a tavaszi, illetve nyári üzemmódba kapcsolást mozgással is elősegíthetjük – állítja Csabay Erika, a soproni Fagus Hotel jógaoktatója, aki most öt olyan mozgásformát ajánlj, amelyek minden korosztály számára hasznosak lehetnek.

1. Menjünk ki a természetbe!

Nagyon fontos, hogy minél többet tartózkodjunk a szabadban, még akkor is, ha épp nem a tavaszi napsütésé a főszerep, hiszen a friss levegő, az oxigén serkentően hat vérkeringésünkre és gondolkodásunkra, javítja a koncentrációt. Sétáljunk, kiránduljunk ezért minél többet a természetben, vagy utazzunk el néhány napra egy olyan természetközeli helyre, ahol erdő vesz körül bennünket. Erőnléttől függően mindenki saját teherbírásának megfelelőn válasszon mozgásformát – hívja fel a figyelmet a szakértő. Lehet az kényelmes séta, feszesebb tempójú nordic walking, kocogás, gyorsabb futás vagy kerékpározás, a lényeg, hogy oxigéndús, tiszta levegőn legyünk, természetes fényben, ami szintén hozzájárul a jobb közérzethez és az örömérzethez. Sőt, ha kertészkedünk, még célt is adhatunk a testmozgásnak.

2. Mozgassuk át magunkat jógával!

Csabay Erika szerint a jóga több szempontból is hasznos mozgásforma: egyrészt idősebbek éppúgy elkezdhetik, mint a fiatalabbak, másrészt akinek nincs elég ideje, vagy nem szereti rendszeresen egy-másfél órára lekötni magát, napi 10-15 perces gyakorlatsorral is sokat tehet egészségéért. Többféle jógatípus közül lehet választani: például a Hatha jóga kifejezetten alkalmas kezdőknek, mert segít rávezetni a helyes testtartásokra és légzéstechnikára, a gerincjóga elsősorban a tartóizmokat edzi és a tartás javítását célozza. A közös bennük, hogy számtalan olyan nyújtó- vagy erősítőgyakorlat van, amelyet kevesebb állóképességgel is el lehet végezni. A rendszeres gyakorlással pedig nemcsak az izmok és erek vérellátása javul, hanem közérzetünk is.

3. Pezsdítsük fel vérkeringésünket és hangulatunkat tánccal!

Tudományos kutatások is alátámasztották már, hogy a tánc jótékony hatással van szervezetünkre és hangulatunkra. Így amikor nemcsak testünk fáradt, hanem lelkünk is, a tánctól és vele együtt a zenétől garantáltan újjászületünk kívül-belül. Mozgás közben szervezetünkben endorfin termelődik, ugyanakkor csökken a stresszhormonok szintje, ráadásul a jobb és a bal agyfélteke összehangolása stimulálja a dopamin termelését is, ami oldja a feszültséget. Emellett a tánclépések elsajátítása és alkalmazása fejleszti a koncentrációt és a memóriát. A Fagus jógaoktatója szerint az önfeledt táncolás szinte terápia a léleknek, amelynek eredményeként javul testünkhöz való viszony és erősödik az önbizalom.

4. Menjünk el csoportos aerobik vagy pilates órára!

A csoportos órák egyik előnye, hogy közösségbe kerülünk, ami egyrészt a téli bekuckózás után kifejezetten üdítően hat a lélekre, másrészt a közös élmény motiválttá tesz. Kevésbé megterhelő mozgás többek között az aerobik és a pilates, amelyek során a gyakorlatok átmozgatják a testet, élénkítik a vérkeringést, javítják az anyagcserét, feszesebbé teszik az izmokat, beindítják az endorfintermelést. A csoportos órákon ráadásul gondolkodnunk sem kell, csupán követni a szakképzett oktató instrukcióit, aki azt is felügyeli, hogy helyesen csináljuk a gyakorlatokat.

5. A fittebbek erőnléti edzéssel tolhatják feljebb energiaszintjüket

Akinek jobb a kondija, és úgy döntött, nemcsak a tavaszi fáradtságtól szabadulna meg, hanem nyárra erősebb, izmosabb, ruganyosabb testet szeretne formálni a strandra, erőedzésekben is gondolkodhat. Lényeges, hogy jól kell felmérni, mennyit bírunk, szakember segítségével érdemes felépíteni az edzéstervet, és csak fokozatosan szabad növelni a terhelést – emlékeztet rá a jógaoktató. Mindenképp lassan végezzük a gyakorlatokat a különböző súlyokkal, ellenállásokkal, kevés ismétlésszám mellett, ha az a célunk, hogy megdobjuk energiaszintünket. Jó idő esetén erőnléti edzést akár a szabadba is lehet tervezni, ami így a friss levegővel párosítva biztosan elűzi a fáradtságot, és beindítja a boldogsághormonok termelését.

+1 tipp minden mozgás után

Ha túl vagyunk az átmozgató gyakorlatokon vagy a keményebb edzésen, vérkeringésünket és hangulatunkat tovább pezsdíthetjük váltózuhannyal. Először kellemes hőmérsékletű vízsugárral kezdjünk, majd fokozatosan hűtsük, és ezt ismételjük még meg kétszer vagy háromszor. Persze ez akkor is hasznos, ha csak elindítani szeretnénk a napot, és nem mozogtunk. Hasonlóan frissíti testünket és elménket a szauna és az azt követő hűsítő zuhany.