Hanzel Róbert méhészetébe is ellátogatott pénteken hazánk köztársasági elnöke – erről Mészáros János, a Zselic Méhészeti Egyesület elnöke számolt be a közösségi oldalon. A helyszínen beszéltek arról is, hogy fontos a méhes megporzás és a méz szerepe egészségünk megóvásában, de szó esett a méhek és a magyar méhészek munkájának fontosságáról is.