A köz érdekét mindenképpen a magánbefektetői érdek elé kell helyezni – fogalmazott Juhász László, a SióKör alapítója abban a levélben, amelyet a civil közösség nevében küldött Siófok polgármesterének. A kör azért kéri a változtatási tilalom elrendelését a siófoki Baross híd nyugati lábánál fekvő területre, mert a tagok úgy értesültek, hogy a telek tulajdonosa, a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) eladná a városban csak halászati telek néven emlegetett területet. Az ingatlan évek óta parkolóként működik, partközelben ez az egyetlen nagy kapacitású terület, ahol ott lehet hagyni az autót, és kényelmesen lesétálni a kikötőbe vagy a Petőfi sétányra. A SióKör tagjai úgy látják, ha beépítik, extra autós forgalom terheli majd a parti sávot, ezzel együtt a kikötő környékének fejlesztése sem tud a tervek szerint megvalósulni.

Az ügy előzménye, hogy a hajózási félszigeten működő Bahart üzemi területének megújítására két alternatívát vizsgált a cég tulajdonosi köre. Az egyik lehetőség szerint a társaság a halászati telken építette volna fel új irodaházát és raktárait, míg a másik opció az volt, hogy a hajózás jelenlegi helyén újul meg. Mostanra eldőlt, az utóbbi valósul meg, azaz a Bahart központja a hajózási félszigeten marad, az üzemi terület fejlesztése ott valósul meg, míg a cég tulajdonában lévő, értékes halászati telek eladósorba kerül.

A SióKör tagjainak meglátása szerint a terület értékesítésével Siófok stratégiai jelentőségű területet veszít annál is inkább, mert a helyi építési szabályzat értelmében a telek 50 százalékban beépíthető és 12,5 méter magas épület is felhúzható rá. Ezek a paraméterek akár szálloda vagy társasház építését is lehetővé teszik. – Ha a területen egy ilyen beruházás megvalósul, az ellehetetleníti Siófok városát, a kikötő és környékének további fejlesztését – áll a Lengyel Róbertnek címzett levélben.

A SióKör korábban többször tárgyalt már a hajóállomás körüli övezet rendezéséről, a Rózsakert melletti parkoló helyére tervezett rendezvénytér kialakításáról és ezzel a Balaton-parti területen a második városközpont létrehozásáról. Ha a halászati telek területét beépítik, azzal a Sió-parti Krúdy sétány és a kikötő melletti terület fejlesztése is kétségessé válik, éppen a megoldatlan parkolási viszonyok miatt. A SióKör kérése, hogy a képviselő-testület tegyen javaslatot a helyi építési szabályzat módosítására, mi szerint a területen lakóingatlant vagy szállodát ne lehessen építeni, ehelyett a telket a jövőben is csak parkolóként lehessen hasznosítani és legfeljebb parkolóházat lehessen felhúzni rá.

A halászati telek eladásának kérdése a SióKör legutóbbi találkozóján került középpontba. A közösség tagjai a napokban megtartott összejövetelükön Siófok vagyongazdálkodását és a város ingatlanvagyonának helyzetét vizsgálták. A SióKör tagjai úgy vélik, komoly probléma, hogy Siófoknak nincs vagyonhasznosító cége, vagy olyan önkormányzati részlege, ahol képzett szakemberek foglalkoznak az ingatlan-portfólióval. A kör véleménye szerint az sem szerencsés, hogy a jelentős vízparti, ráadásul forgalomképes ingatlanvagyont kezelő Balaton-parti Kft. élén állandó a vezetőváltás.