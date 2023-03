Mintegy 800 millió forintból újítanak fel járdákat és vízelvezető árkokat Balatonlellén. Az önkormányzat a beruházásra nemrég nyert el uniós támogatást. Kenéz István polgármester lapunknak elmondta, az elmúlt évekre jellemző nagy esőzéseket nem bírták már elvezetni a csatornák, ezért van szükség arra, hogy a Honvéd utcában, a Móló sétányon és a Naposparton felújítsák és bővítsék az árkokat. A város vezetője kiemelte, mivel a kivitelezés miatt a Honvéd utcában felbontják a járdát, ezért ott a gyalogutat is rendbe teszik, újat építenek. A fejlesztés részeként az önkormányzat informatikai eszközöket, reklámtáblákat és egy 12 négyzetméter felületű kivetítőt is vásárol. Utóbbit a kertmozi utcafronti részén helyezik majd el, a hirdetőtáblákat pedig a város forgalmasabb pontjaira telepítik. Kenéz István hozzátette, a reklámhelyeken nemcsak a városi programokról lehet olvasni, hanem igény esetén bérbe is tudják adni.

Ezeket az eszközöket hamarosan kihelyezik, a vízelvezető árkok építésének viszont várhatóan csak jövő évben állnak neki.