2023. március 22-én ismét a vízé lesz a főszerep Siófok főterén, ahol az ünnepi beszédek után színpadi kvíz, az Alma együttes koncertje, izgalmas, interaktív szakmai bemutatók és előadások, valamint állatbemutató is vár az odalátogatókra. Aki szeretne, felfedezheti a cég csatornakamerát használó diagnosztikai autójának titkait, de akár egy tűzoltó-, mentő- vagy szemetesautóba, sőt, a DRV-s laboratóriumok kémcsöveibe is bekukkanthat, illetve animátorok segítségével kipróbálhatja a különböző vizes játékokat is. A társaság idén is várja az önkéntes véradókat a székházában, 10 és 16 óra között.

Szemléletformáló projektje részeként a DRV Zrt. március 16. és április 14. között újra megrendezi Nyílt napok programsorozatát is, melynek keretében 17 helyszínen várja az érdeklődőket, akik az előzetes regisztrációt követően betekinthetnek a kulisszák mögé, a víz- és a szennyvíztisztítási folyamatokba, továbbá megismerkedhetnek a cég laboratóriumaiban folyó munkával. A csoportos bejárásokra a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt invitálják, a résztvevők a program végeztével ajándékokkal és tájékoztató kiadványokkal is gazdagodhatnak.

A víz világnapja előtt egy héttel, március 15-én újra megnyit a Vizek háza élménypark is Siófok és Zamárdi határán, ahol szintén változatos programokkal készülnek a látogatóknak.