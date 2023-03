Antal Zsolt még szeminarista volt, amikor az a megtiszteltetés érte, hogy másodmagával, a Kaposvári Egyházmegye képviseletében részt vehetett élete egyik legnagyobb kirándulásán.

Olyan terepen állt helyt, amelynek miliőjét korábban csupán filmekből ismerte.

– Először Costa Ricába mentünk egy úgynevezett „előtalálkozóra”, amely San Joséban volt. Az ottani emberek három évig készültek a jöttünkre. Nagyon sok áldozatot hoztak és sokat imádkoztak értünk. A magyarországi delegációt egy plébánia közössége fogadta be otthonaikba. Látszott, hogy nagyon vártak bennünket – mesélte Antal Zsolt, aki azóta plébánosként teljesít szolgálatot a Donnerben a Plébániai Uniójában.

– A negyed, ahol elszállásoltak bennünket kőfallal volt körbe véve. A család, akiknél laktunk a bejáratnál élt, ők voltak a portások. A kaput hajnalban kinyitották és esténként bezárták. Reggel ennek zajára keltünk fel – emlékezett vissza a fiatalember, aki a helyi gasztronómiával szívesen ismerkedett.

– Legalább tizenötféle banánból volt választék, nálunk talán krumpliból sincs ennyi. Főzőbanán, édesbanán, sütni való változat, banán mindenféle formában. Legjellemzőbb ételük a babos rizs, ami nem más, mint apró fekete bab főtt rizsben és hozzá babpüré. Feltűnt, hogy nem túl sok húst fogyasztanak, talán az ára miatt, de a kedvünkért egy-egy szelet szalonna azért került a tányérra – mesélte a plébános, akinek a banánlevélben főtt hal kevésbé nyerte el a tetszését, ahogy azt is furcsának tartotta, hogy a házak kis méretű ablakain nincs üveg. A falak is lyukacsosak, szinte nincs intim szférájuk a helyieknek emiatt.

– A lyukacsos falon könnyen bemásznak kígyók, skorpiók. Magam is meglepődtem, amikor tusolás közben egy gyík futott fel a falon. Az viszont örök rejtély marad számomra, hogy a ház lakói hova jártak illemhelyre, mert a mosdókagyló és a WC fajanszok bent voltak ugyan a helyiségben, de nem voltak rákötve vezetékre. A közeli templomban viszont volt mosdó – kezdte a furcsaságokat sorolni Antal Zsolt, aki azon is elámult, ahogy a villanyvezetékeket az utcán csatlakoztatták egy óriási gubancban. Különleges élményként könyvelte el azt a vasárnapot, amelyen a helyi családok összefogtak és két buszt béreltek. Két csoportra osztották a magyar delegációt. Így került Zsolt az óceán partjára, míg a többiek a hegyvidéket választották.

– Még sosem úsztam januárban az óceánban, ráadásul minden -féle borzongás nélkül tudtam belemenni, hiszen 26 fokos volt. Öt napot töltöttünk Costa Ricán, ahol részt vettünk egy keresztúton, de nem klasszikus formában. Ez karneváli hangulatban telt. Ritmushangszerekkel, táncosokkal vonultunk végig a város utcáin, majd tanúságtételek és szentmise követte az ünnepi hangulatot – mesélte. A Ifjúsági Világtalálkozóra Panamába mentek át busszal. A huszonkét órás útból hat órát a határon való átkeléssel töltötték, ahol a feltűnően nyugodt határőrök szúrópróba szerűen nézték át a csomagot.

– Panamában egyik ámulatból a másikba estünk. Ha Costa Ricában azt éreztük, hogy május van, akkor Panamában júliusba csöppentünk, olyan meleg volt. Ott is egy család látott bennünket vendégül, akik nem engedték, hogy egyedül fedezzük fel a várost, mert a közbiztonság és a buszközlekedés nem volt megbízható. Míg Costa Ricában fallal vették körbe a jómódú lakosok negyedét, addig Panamában azt láttuk, hogy a felhőkarcolók tövében van a nyomornegyed. Lehetőségünk nyílt egy felhőkarcolóban is egy egész szintet megtekinteni, amely egy egykor hazánkban tanuló panamaié – A kirándulás csúcspontja maga a Ifjúsági Világtalálkozó volt, amelynek a helyszínen való megélését a Forma 1-hez hasonlította.

– Annyi ember volt, hogy Ferenc pápa olyan messze volt tőlünk, mint a donneri plébániához a Kossuth tér. A hangulat és a miliő kárpótolt bennünket azért, hogy nem mindig és nem pontosan értettük, ami az eseményen elhangzott. Egy nagy mezőn rendezték, akár a Csíksomlyói búcsút. Előző este már kitelepültünk hálózsákokban, aminek megvolt a maga hangulata. A legjobb az a színpad volt, ahol olyan hangosan szólt a zene, hogy oda csalogatta az embereket. Természetesen szentmisét is tartottak, amelynek legmeghittebb pillanata az volt, amikor az oltáriszentség tiszteletére néma csönd lett. Volt egy imasátor is a közelben, ahol bár kint hangosan szólt a zene, mégis elcsendesülhettünk, tudtunk befelé figyelni, lehetett gyónni és beszélgetni – foglalta össze a legjelentősebb eseményeket az atya, akit a panamai keresztút, virrasztás és további programok is megerősítették abban, hogy a papi hivatás jó választás a számára.

Elrettentés a villanypóznán

Antal Zsolt igencsak elámult, amikor kiderült, hogy a panamai fogadócsalád egy épületben lakik helyi maffiózókkal, de rajta ez a tény sem fogott ki.

– Többen inkább a szállodát választották, amikor kiderült. A fogadócsalád tagjai azt is elmesélték, hogy a villanypóznákra azoknak a cipőjét dobja fel a helyi bűnszervezet, akiket magukkal vittek. Nem engedtek taxizni és buszozni sem egyedül, nehogy eltűnjünk. Az utcán úgy kísértek bennünket, hogy ketten előttünk, ketten mögöttünk mentek – sorolta fura élményeit Zsolt atya, aki legjobban azt értékelte, hogy végre egyszer ő is rövidnadrágban ünnepelhette a januári születésnapját.