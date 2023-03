Népszerű tizenéves influenszer igyekezett rendhagyó irodalomórán szavaival és rímeivel elvarázsolni a kaposvári Táncsics gimnázium diákjait, és egyúttal próbálta meggyőzni őket arról: olvasni és ezen belül verset olvasni jó.

Ízlelgessük kicsit ezt a mondatot, mert több furcsaságot tartalmaz, mint azt elsőre gondolnánk. Ebben a felgyorsult, di­gitalizálódott világban egy nap alatt annyi információhoz juthatunk hozzá, amennyihez nagyszüleink talán egy év alatt sem. Ömlik ránk mindenről minden, és felnőtt legyen a talpán, aki ebben a rengetegben el tud igazodni, pláne el tudja dönteni, hogy mi mindezek közül az igaz. Így aztán érthető, hogy a gyerekek zavarodottan, kétes értékek mentén próbálnak másolni helyes mintának gondolt embereket, eljárásokat, bármit. Az olyan klasszikus módszer, mint a könyv, már szóba sem kerül, hiszen sok időt vesz el, lassú, így aztán unalmas is. Az adott időegység alatt megszerezhető információ mennyisége elenyésző. Persze ha a kötelező irodalmat valaki a TikTokon össze tudná foglalni viccesen húsz másodpercben, miközben váltogatja a fején a képmódosító szűrőket, az megfelelne a mai kor igényének. Ez elég inger, nem megy vele az idő, netán még a kettes is megjár érte.

Az oktatási rendszerünk lassan fordul a változások után. Részben érthető, hiszen a frontális osztálymunka elavultságát is bizonyítani kell nagyjából ötévente. Nehéz megérteni, hogy már nem a diák megy a tananyag után, hanem annak kéne igazodni a diákhoz, jobban, mint eddig bármikor. Ennek tudatában nincs abban semmi meglepő, ha a szabályok által megkötött kezű irodalomtanár helyett egy önjelölt influenszer mondja meg a gyereknek, hogy szeresd magad, az olvasást és az irodalmat... Mókás és különleges, elismerem, de nem az ő dolga lenne.



Oktatási rendszerünk továbbra is békésen kullog a változások után.