Rövid ismertetőt adtak az ország történelméről, földrajzáról, gazdaságáról, népességéről és a vallási közösségeiről, majd a hittanos gyerekek a Tajvanra jellemző tárgyakat, eszközöket mutatták be. Több imádság is elhangzott, és egy rövid igehirdetést is hallhattak a hívek.

Kutasiné Molnár Boglárka református lelkipásztor lapunknak elmondta, a világ­imanap a gyülekezetek globális összefogása. Az imádság erejére alapozva fogják össze a világ keresztényeit egy adott ország érdekében úgy, hogy az ott élőkből álló imanapi bizottság tagjai készítik el hozzá a liturgiát és imádságokat – tette hozzá.

A mérői közösség nemcsak imádkozott a tajvaniakért, hanem meg is kóstolta az országra jellemző ízeket. Többen is készítettek tajvani ételt. A reformátusok ánizzsal ízesített marhahúslevessel, apró édes palacsintával, sertéshússal töltött bucival, narancsos-krémes tajvani piskótatekerccsel, mochival és kasutera-val kedveskedtek egymásnak. Az ökumenikus világimanapot 1870 óta szervezik meg világszerte, Magyarországon kevesebb, mint négy évtizede. Jövőre Palesztináért imádkoznak, és az ottani ételeket kóstolják meg.