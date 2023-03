Fotók és videó! 5 perce

Medvehagymaillatban válogatunk a ropogós retekből

Friss medvehagyma illata lengte be pénteken a kaposvári nagypiacot. Bőséges volt a kínálat szezonális zöldségekből is, bokros saláták, ropogós retek is került a kosarakba.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Csokrokban kínálta a medvehagymát Szili Dezső.

– Ilyenkor a legjobb, még zsenge – mondta a kaposvári őstermelő. Barkát is lehetett nála vásárolni. A tavaszt idézte a kaposvári nagypiac kínálta. Bódis Lajosné Mosdósról zöldhagymával és ropogós retekkel várta vásárlóit. – A fólia mellett már szabadföldbe is elveteményeztünk, folyamatosan hozzuk a salátát, hagymát, majd a paradicsomot és paprikát – árulta el az őstermelő. Aki most szeretne veteményezni tucatnyi -féle dughagymából és vetőmagból választhatott.

Medvehagymától illatozott a kaposvári piac Fotók: Lang Róbert

– Makói hagymát vettem, minden évben ilyet ültetek és vásároltam még kardvirág hagymát is – mondta Kovács Ilona kaposvári nyugdíjas, miközben pakolt be gurulós bevásárlószatyrába. Megjelent már az újkrumpli is a tavalyi 2800 forintos kilós áron. – Van kicsi csemegeuborka, a magyar új kígyóuborka, koktélparadicsom – sorolta az újdonságokat Rádóczi Imre kereskedő. Aki még nem köszöntötte meg a család női tagjait, az a kaposvári nagypiac virág kínálatából válogathatott. Illatoztak a nárciszok, de két tenyérnyi nagyságú színes primulákat is lehetett vásárolni. A horgolt nyuszik és a színes ajtókopogtatók már a húsvét közeledtét jelezték.

