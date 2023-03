Célja a lakosság bevonása a madarak megfigyelésébe, valamint a védelmüket is segítő adatgyűjtésbe. Az MME 2005-ben indította el az első adatgyűjtésre szolgáló honlapját, amely azóta a fehér gólyák fészkeit és költését megfigyelők legfontosabb magyarországi adatforrása lett. A gólyákat megfigyelő program elérhető internetes böngészőn keresztül is, valamint a Turdus mobiltelefonos applikációval. Az új adatbázisban a korábbi költési eredmények, a megfigyelési adatok és a fészkekről készült fotók is elérhetők, vagyis több mint tízezer fészek alapadatához kapcsolódó 118 ezer költési eredményt, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 ezer fotót lehet böngészni eddig. A Gólyales mellett hamarosan elérhető lesz a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles elnevezésű program, továbbá a fecskéket is leltárba vevő felület, a Fecskeles. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében, vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció is.