- Az orosz-ukrán háború miatt kialakult energiaválság is megerősítette azt a célkitűzésünket, amit 3-4 esztendővel ezelőtt közösen fogadtunk el a kaposváriakkal - hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere a keddi sajtótájékoztatón. - Mely szerint a lehető legnagyobb mértékben energia-független kíván lenni Kaposvár, hogy minél kevesebb energiát kelljen vásárolni. Különösen most, amikor magas a gáz és a villany ára, igazolta ezt az elképzelésünket.

Fotós: Lang Róbert

Elhangzott: idén csak az intézmények tekintetében 2,3 milliárd forintot kívánnak költeni energia-takarékossági beruházásokra. A volt levéltáron és a könyvtáron kívül a közgazdasági technikumot érinti a munka, s ha minden összejön, akkor a Lamping József építőipari középiskola is sorra kerül. Később újabb energia-takarékossági programot indítanak. Keczeli László, a közgazdasági technikum igazgatója azt mondta: az épület egy külső 15 centi vastag hőszigetelést kap, a tetőt is szigetelik, s az összes nyílászárót kicserélik. Utána a villamos-hálózatot is felújítják, a lámpatesteket LED-es fényforrásokra cserélik, s fűtőtesteket is korszerűsítik. Csiba Ágota, a KSZC kancellárja kiemelte: a centrum létrejötte óta közel hatmilliárd forintot az intézményeik fejlesztésére. A 11 iskolájukból négy Kaposváron van.

-- Nem csak szebb, vonzóbb lesz az iskola, hanem energia-takarékosabb is - hangsúlyozta.