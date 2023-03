Kipróbálták, nézegették a rendészeti szakos diákok azt az új bűnmegelőzési kisbuszt, amelyet csütörtök délután adták át a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság épülete előtt. Molnár Gábor, Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta: Somogyban biztonságban elnevezésű komplex programjuk részeként a nyaralótulajdonosok védelmére koncentráltak, online figyelemfelkeltő kampányt is indítottak. A fiatalonak qr-kódos söralátéteket gyártottak, amely segítségével könnyen és gyorsan bűnmegelőzési tanácsokat tudtak adni.

Fotós: Lang Róbert

Tavaly nyáron a Csiky teátrum színházi előadása is a bűnmegelőzésre hívta fel a figyelmet megyeszerte. Most pedig egy busszal is gazdagodtak. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy a somogyi önkormányzattal közösen egyedülállóan pályáztunk és ilyen buszok ugyan vannak a régiókban, de vármegyénk az első, amely önállóan rendelkezik ilyen járművel – emelte ki Molnár Gábor. Megjegyezte: a somogyi kistelepüléseken és a Balaton parton egyaránt fogják használni a járművet. – Évek óta együtt működünk a somogyi rendőr-főkapitánysággal és több sikeres pályázatot bonyolítottunk le, most ezzel a busszal szélesebb körben tudunk bűnmegelőzési információt adni a vármegye lakosainak és a hozzánk érkező vendégeknek – mondta el Biró Norbert a a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnöke. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke kiemelte: példaértékű a rendőr-főkapitányság és az önkormányzat közötti együttműködés és bízik benne, hogy egyre több megyében hasonlóan közös munkával sikereket érnek el. – Kaposvárról a 67-es út megépítése révén még könnyebben elérhetőek a balatoni települések, amely nagyon fontos főleg a turisztikai szezonban, amikor a hazai és külföldi turisták figyelmét felhívják arra, hogyan lehetnek kevésbé bűncselekmények áldozatai – mondta el Hatala József.



Fotós: Lang Róbert

Bárhol bevethető a busz

Izgatottan próbálták ki, nyitogatták a kisbusz ajtajait a rendészeti szakos diákok. Hatala József azt kérte tőlük, hogy nyaranta önkéntesen segítsék a bűnmegelőzési osztály munkáját a Balatonnál. – Rengeteg új ismeretre tudnak szert tenni és nyelvgyakorlás szempontjából sem utolsó – emelte ki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Megjegyezte: a kisbusz segítségével lehetőség van a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken vagyonvédelmi ismeretek átadására is.