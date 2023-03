Súlyosan öregszik a magyar társadalom, miközben a 65 éven felüli nők negyven, míg a férfiak harminc százaléka egyedül él, az egészségben megélt életkor ugyanakkor alig haladja meg a 60 évet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A kérdéssel a közelmúltban lezajlott ülésén a somogyi nyugdíjasszövetség elnöksége is kiemelten foglalkozott abban a relációban, hogy a tagszervezetek sokat tehetnének az idősek mentális egészségéért.

– A szakemberek körében is elfogadott tény, hogy az egyedüllét nem csupán a lélekre hat károsan, de azon keresztül nagy hatással van az egészségi állapotra is – emelte ki Stikel János elnök a vitaindítójában. – Miközben egyre több az idős ember, addig a főleg húsz éve vagy annál régebben alakult klubok létszáma aggasztó mértékben csökkent, s mivel a távozók helyébe nem vagy alig léptek újak.

– Pedig lenne honnan meríteni, a nyugdíjasok körében ugyanis alig 20 százalékos a szervezettség. Egy jól működő közösség gyakran a második családot jelentheti az egyedül élő számára, ahol megértő társakra lelhet, nem beszélve a tartalmas programokról, amelyek révén kulturált időtöltésre is lehetősége nyílik. Somogy településeinek közel felében egyáltalán nincs nyugdíjasszervezet, pedig az utóbbi években a kormány komoly erőfeszítéseket tett a vidékfejlesztés érdekében, amelynek részeként hagyományápolásra, rendezvények szervezésére, kulturális létesítmények felújítására is lehetett pályázni – húzta alá az elnök.

Mindezen feltételek mellett kiemelt feladatunk kezdeményezni a taglétszámok növelését és új klubok létrehozását kezdeményezni. Elsőként a polgármestereket célszerű megkeresni és átbeszélni velük, hogy mit tehetünk közösen a meglévő közösségek megerősítése, illetve újak létrehozása érdekében – emelte ki Stikel János.

A vitaindító után a testület megerősítőleg jóváhagyta a koronavírus-járvány előtt elkészült intézkedési tervet. Ezután a több új elemet is tartalmazó 2023-as programokat regisztrálták. Az elnökség az idősek sérelmére elkövetett bűnesetek megelőzésére a rendőrséggel kötendő megállapodás tervezetét is jóváhagyta, majd véglegesítette az idei költségvetést is.