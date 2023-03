A MÁV-START elkötelezett a zöld közlekedés irányába, ennek is köszönhetően számos nemzetközi, köztük éjszakai járattal rendelkezik. Európa több nagyvárosa is elérhető a MÁV-START járataival: gyors és környezetkímélő módon Berlinbe és Varsóba napi 2 pár vonat, Brassóba napi 5 pár járat közlekedik, Pozsonyba, Kassára, Prágába és Aradra kétóránként közlekednek a vonatok, valamint Münchenbe is ilyen gyakran indulnak a vonatok, Bécsbe viszont óránként lehet utazni. Tavaly a legnépszerűbb turisztikai desztináció a MÁV-START értékesítésében Bécs volt közel 582 ezer utassal; ezt követte München 106 ezer, Pozsony 93 ezer, Prága 69 ezer, valamint Salzburg 54 ezer utassal.

Kedvezményes lehetőségként az egész családnak megéri a START Europa jegyekkel utazni 15 országba, a legkedvezőbb áron, szinte bármely magyar állomásról a célországok szinte minden állomására – és azokról vissza. Az éjszakai vonatok Nyugat-Európában reneszánszukat élik, azonban Magyarországon már közel egy évszázada közlekednek éjszakai vonatok. Ennek az utazási formának a vasút alapvető előnyein túl fő kényelme abban rejlik, hogy ezek a járatok este indulnak és reggel érkeznek, az út pedig a kedvező árú fekvőhelyes kocsikban (4-6 fő fülkénként), vagy a szállodai komfortot közelítő hálókocsiban (1-3 fő fülkénként) kényelmesen, alvással tölthető, ráadásul az Utasellátó reggelit is biztosít a fekvő- és hálókocsikban utazóknak. Budapestről számtalan európai desztináció elérhető éjszakai vonattal, München, Stuttgart, Berlin, Prága, Varsó, Krakkó, Székelyföld, Brassó, Bukarest, és a nyári szezonban a horvát és szlovén tengerpart is. A MÁV-START legújabb fejlesztése 2022 decembere óta a Kálmán Imre EuroNight vonat meghosszabbítása: München után Augsburg, Ulm, Göppingen érintésével érkezik Baden-Württemberg tartomány fővárosába, Stuttgartba.

Nem csak turisztikailag, hanem nemzetstratégiailag is fontos járat a Budapest–Kolozsvár-Csíkszereda–Brassó között közlekedő Corona InterCity, ami Nagyváradon, Kolozsváron, Csíkszeredán át Brassóba a Székelyföld és Magyarország között kínál átszállásmentes és biztonságos utazási lehetőséget. A járaton tavaly az utasok száma 22 ezer volt.

Tavaly nyáron a horvát tengerpartra, Splitbe a MÁV-START közvetlen éjszakai járatát, a Lonely Planet gyűjtéséből a The Guardian által Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választották az Adria InterCityt, aminek a fedélzetén tavaly 9000-nél is többen utaztak. Az egész Európában egyedülálló magas minőségű szállodavonat várhatóan idén nyáron is a megszokott szolgáltatásokkal közlekedik majd.

forrás: Máv-start