Újra tombol az influenza és a még hányféle rossz nyavalya egyszerre Somogyban. Hiába gondoltuk, hogy pallérozottabbak leszünk egy világjárványt követően a megelőzésben, ez egyáltalán nem így lett.

Fájdalmasan nagy árat fizettünk a történelem során többször is azért a kifejezetten rossz tulajdonságunkért, hogy amit elfelejtünk, azt rögtön megismételjük. Elsősorban persze a rossz dolgoktól szabadulnánk, ami valamilyen traumát okoz, s igazából szörnyűsége okán fel sem tudunk igazán fogni.

Aztán úgy gondoltuk, hogy fejlődtünk már annyit, hogy ez többé ne így legyen. A koronavírus-világjárvány megriasztott és egyben el is borzasztott minket. Felfordult az életünk, miközben az új módszereket, védekezési mechanizmusokat próbáltuk megszokni, alkalmazni. Nem akartunk betegek lenni, pláne nem meghalni, ezért mindent megtettünk a megelőzésért. Jó, van amit önként és félelemből, és akadt olyan is amit kényszerből, parancsra. Kényelmetlen volt és nyomasztó, de talán működött. Az évente menetrendszerűen megszerezhető prüszkölős, tüdőköpködős betegségek ellen biztosan. Hiszen olyat még a legöregebbek is csak ritkán hallottak addig, hogy egy évben elmarad az influenzajárvány. Pedig ez történt, csak éppen már nem emlékszünk rá.

Mint ahogy igazából semmire, abból a sötét időszakból. A kézmosás ismét csupán esztétikai kérdéssé silányodott, mint ahogy a teli szájjal világba köhögés zárt helyen is reneszánszát éli ismét.

Ráfoghatjuk az immunrendszerünkre, a mozgásszegény életmódunkra, de akár az ilyen-olyan időjárás-változásra is. De inkább emlékezzünk kicsit, és legyen több eszünk, mert ez a kulcsa a járványok megelőzésének. A többi csak varázslat.