A magyarok egyelőre óvatosak, várnak a lakásfelújítással és a családtervezéssel, amíg stabilizálódik a gazdasági környezet, állítja egy skandináv bútorgyártó multicég friss hazai felmérése. Ennek alapján elmondható, hogy a hazai válaszadók a világátlaghoz képest jobban aggódnak a gazdasági válság miatt. A megkérdezettek több mint fele (52 százalék, szemben a világátlag 35 százalékával) elképzelhetőnek tartja, hogy a megélhetési költségek emelkedése negatívan befolyásolja az otthona felújításával kapcsolatos terveit.

A magyar válaszadók 14 százaléka még az esküvőt vagy a gyermekvállalást is elhalasztja addig, amíg stabilabb nem lesz a pénzügyi helyzet, globálisan viszont a megkérdezettek 11 százaléka gondolkodott ugyanígy.

A válság elől a saját házunkba húzódunk vissza. Az otthonában érzi magát leginkább önmagának a magyarok többsége (64 százalék), és ez az a hely, ahol szabadabban is viselkednek. A globális átlaghoz képest a magyarok inkább a sajátjukénak érzik a lakásukat, ráadásul 24 százalékuk most pozitívabb érzéseket táplál a lakóhelyével kapcsolatban, mint ez előző év azonos időszakában.

Otthon jobban el is engedik magukat: a megkérdezettek 35 százaléka evett már az ágyában, ami jóval több, mint a világátlag. Tízből majdnem három honfitársunk beszélt már magában, amikor egyedül volt otthon, sőt, a magyarok 15 százaléka még a szobanövényeihez is szólt. Négyből egy ember aludt már a lakásán belül máshol, mint az ágya, és 4 százalék azt is bevallotta, hogy dolgozott már home office alatt a fürdőszobájából is.



Somogyvári Kálmán, Kaposvár:

A családban szinte valamennyien aggasztónak látjuk a helyzetet, de szerencsére nagy beruházásokat nem kellett elhalasztanunk. A gyógyszer az, ami a legdrágább kiadás egy átlagnyugdíjasnak. Takarékoskodni kell, mi főként a déd­unokánknak szántuk a támogatást.

Bagarus Edit, Kaposvár:

A gazdasági helyzetet el kell fogadni, mert nem tehetünk semmit ellene. A legfontosabb az, hogy béke, egészség és nyugalom legyen, ez lényegesebb, mint a beruházások. A jelen gazdasági helyzetben a szülők és a nyugdíjasok is takarékoskodnak, nem is saját magukért, hanem inkább a gyermekeik érdekében.

Németh Balázs, Vép:

Most kezd érződni igazán a válság, de azt nehéz megmondani, hogy jobb vagy rosszabb helyzet jön-e a közeljövőben. Szerencsére nekünk nem kellett tervezett beruházást, lakásfelújítást elhalasztani. Egy átlag családban a legtöbb pénz manapság élelmiszerre megy el, de az otthonára is sokat költ az ember.





Fotóillusztráció: Lang R.