Ha kevés a víz, az életveszélyes, pláne ha túl sok. A víz világnapja egy lehetőség arra, hogy legalább egy pillanatra átgondoljuk, mennyire veszélyeztettek édesvízkészleteink, amelyeket az emberiség olyan vehemenciával szennyez, mintha nem lenne holnap. A tiszta, iható víz olyan kincs, amit talán csak akkor tanulunk meg értékelni, amikor nem természetes, hogy a vízcsapból folyik.

Mennyire kellemetlen és kényelmetlen tud lenni, amikor egy hibaelhárítás miatt, akár csak egyetlen órára, de ki kell bírni vezetékes víz nélkül... Ilyenkor talán egyetlen pillanatra felötlik bennünk, hogy valójában kétmilliárd ember él a Földön úgy, hogy számukra egyáltalán nem férhető hozzá elegendő tiszta víz. Mi, itt Európában szerencsések vagyunk, hogy egyelőre legalább azon nem kell aggódnunk, lesz-e mit innunk. Az már sokkal problémásabb, hogy a klímaváltozás okozta csapadékhiányt, a szárazságot és az ezzel járó élelmezésbeli következményeket mi is tapasztaljuk. Normál esetben az ember a háta közepére nem kívánja az esős napokat, különösen így tavasszal, amikor másra sem vágyunk, mint a száraz, meleg időre. Ehhez képest lassan ott tartunk, hogy inkább egy kiadós eső, mint az aszály, amiről pontosan tudjuk, hogy nemcsak a földeket tikkasztja, hanem végső soron a pénztárcákat is.

A szélsőségek határozzák meg az életünket, egyre gyakrabban tapasztaljuk meg az egyensúlyvesztett helyzeteket, amikor valamiből túl sok van, vagy pont az ellenkezője, túl kevés. A víz is ilyen. Ha ránk zúdul előttünk, ha kifogyunk belőle, utánunk a vízözön.

