Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere köszöntötte a Balaton partjánál a közel ötszáz érdeklődőt. – Mi igyekszünk nem csak beszélni, hanem tenni is a négy évszakos vendéglátásért a Balatonnál, a nagy sikerű kolbászfesztivál után ismét sikerült megtölteni a Vigadó teret – emelte ki köszöntőjében az alpolgármester, megköszönve a látogatóknak az érdeklődést.

Habár az időjárás nem volt zord, a résztvevőket forró teával, forralt borral, valamint zsíros és lekváros kenyérrel is várták. A kreatívabb télűzők különböző foglalkozásokon is kipróbálhatták magukat, valamint fellépett a Fonyódi Betyár Néptánc Egyesület is, de nem maradt el a kiszebáb elégetése sem.

A legnagyobb érdeklődést Schirilla György fagyos csobbanása övezte. A nemzet rozmárja utoljára mártózott meg a néhány fokos Balatonban Fonyódnál. A 62 éves férfi idén még néhányszor elmerül a ideg vízben, de Fonyódon most szurkolhatott neki utoljára a nagyérdemű. A fürdőzés különlegesre sikerült, ugyanis Schirilla György egy érdeklődő kislányt is az ölébe vett, így köszöntve a tavaszt a térdig érő Balatonban. A rozmár érdeklősédünkre elárulta: egyre nehezebb a felkészülés egy-egy ilyen csobbanásra, valamint viccelődve megjegyezte hogy az enyhe telek miatt kezdett kevésbé kihívást jelenteni neki az egyre kevésbé fagyosabb mártózás.

– A szívemben megőrzöm azt a sok embert, akik ma itt voltak egy szurkoltak nekem – mondta a nemzet rozmárja miután kijött a Balatonból. Schirilla György azt is elárulta, hogy a legemlékezetesebb fonyódi úszása az volt, amikor tizenöt évvel ezelőtt rianások között, nagy szélben merült el az akkor ténylegesen fagyos Balatonban.