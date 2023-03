Több helyen is felásott kertre hasonlít a Polgár és a Parti utcai strand füves területe Balatonmáriafürdőn. A településen élők már hosszú ideje „küzdenek” a vaddisznókkal. Az állatok évek óta rongálnak a tó melletti utcákban, idén azonban a szokásosnál is jobban feltúrták a földeket.

Az állatok bemerészkedtek az egyik Hullám utcai ingatlan udvarába is. Erről az épület tulajdonosa tájékoztatta az önkormányzatot. Levelében azt írta, február végén kora reggel érkezett meg a nyaralójához, ahol 8–10 vaddisznóból álló konda fogadta. A megriadt állatok közül kettő nagyobb elkezdett felé szaladni, s csak a szerencsén múlt, hogy a nyaralótulajdonosnak sikerül beugrania a kocsijába. Az állatok több gyümölcsfát is tönkretettek és a drótkerítést is felszakították.

Galácz György, a település polgármestere lapunknak elmondta, hosszú évek alatt a Balaton partjánál 80–100 méteres hosszúságban kialakult egy úgynevezett szárazulat, ahol a vaddisznók mellett rókák és sakálok is meghúzzák magukat. – A legnagyobb gondot azonban most a nagyjából tizenöt vaddisznóból álló konda okozza – hangsúlyozta Galácz György. – Számukra ez olyan szuper élőhely, mintha a Hilton szállóban laknának. Ezen a területen mindenük megvan. Élelem, víz, tudnak túrni és még dagonyázóhelyet is találtak maguknak – mondta a polgármester.

Galácz György kiemelte, az egyik megoldás az lehetne, ha kilőnék az állatokat, a hatóság azonban elzárkózik ettől. A vadakkal kapcsolatban a balatonmáriafürdői önkormányzat megkereste a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, mint az illetékes vadászatra jogosult szervezetet. Válaszlevelükben azt írták, legvégső esetben javasolják, hogy belterületen kilőjék a vaddisznókat, azonban abban nem kívánnak szerepet vállalni.

Nem kapnak kilövési engedélyt

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke megkeresésünkre elmondta, a vaddisznók évtizedek óta problémát okoznak a balatoni településeken. Hosszú távú megoldást egyelőre nem találtak arra, miként lehetne távol tartani a vadakat a lakott területtől. Lombár Gábor kiemelte, esetleg csapdákat lehetne kihelyezni, majd elszállítani a vadakat, kerítéssel azonban lehetetlen körbezárni a településeket. A BSZ elnöke hozzátette, a végső megoldás az lenne, ha kilőhetnék az állatokat, ezt a megoldást azonban nem igazán engedélyezik.