Néhány hete Jim Blount atya járt hazánkban, tanításait tízezrek online is hallhatták. A floridai származású ördögűző tavaly is megjelent a Szeretetláng fesztiválon, ahol újra figyelmünkbe ajánlotta az Úrral való egység imáját, mely megvakítja a sátánt. Szükség is van rá, hiszen egyre nagyobb körülöttünk a démoni aktivitás, s a glóriás gazemberek száma sem csökken. Ellenerők harcában, könyörtelen játszmák színterén, a szomszédban dúló háború közepette kell(ene) éltetnünk a reményt, ám a mély hittel bírók is néha meginognak.

Örvendetes, hogy a Nem adom fel! valamint az Ez az a Nap Alapítvány támogatásával a Papp László Budapest Sport­arénában kétszer 12 ezren hallhatták – s ki tudja még mekkora tömegek élő közvetítés és felvétel révén – Nick Vujicic keresztény motivációs trénert, aki 40 esztendeje szerb emigráns szülők gyerekeként, karok és lábak nélkül született Ausztráliában. E csodás ember – aki azt mondta, ő a legkisebb a családban –, különleges nagyságról tett tanúságot. Bátorítani jött, saját példája kapcsán, s azért, hogy Isten útját kínálja a kétkedőknek és a tévelygőknek. Hétfői tanúságtételét a somogyi gyermekvédelmi ellátórendszerben élők is hallották, és nagyböjti lelkigyakorlatként a kaposvári katolikus gimnázium tanulói is – Visnyei Katalin tanárnő ötletének köszönhetően. Személyes küzdelmei kapcsán beszélt a kapaszkodóként megélt reményről, önmagunk elfogadásáról és a hit erejéről, amely a depresszión és az öngyilkosság gondolatán is átsegít, mely őt is megkísértette. Ma pedig négygyermekes apa, aki 78 ország sok tízmillió lakójának vitte el a reményt, s aki feleségével örökbefogadásra készül.

Fülembe csengenek Soltész Miklós államtitkár szavai, aki köszöntőjében arra utalt: egy székelyföldi kis falu temetőjében nyugszik Bálint Lajos püspök. Sírján ez áll: élt 81 évet, mert 7. gyermekként engedték megszületni. A püspök atya tanított, nevelt, támaszt és vigaszt nyújtott ezreknek, tízezreknek.

Jim atya és Nick is ezt teszi. Meghalljuk üzenetüket?