Megírtuk már többször is: ezen a héten a rend éber őrei csatlakoztak az európai közlekedésbiztonsági akcióhoz, ezért fokozottan ellenőrzik Somogy vármegye közútjain az úgynevezett passzív biztonsági eszközök használatát. Ezek közé tartozik a biztonsági öv, vagy éppen a gyermekülés használata az autókban.

Az összegzéstől még messze vagyunk, de annyi biztos, hogy az első tapasztalatok lehangolóak. A közlekedők negyede nem köti be a biztonsági övet, a többség lakott területen kívül sem. Sajnos ez tény! Persze lehet azon fanyalogni, hogy már megint „úgy szedik a pénzt”, hogy civil autóból vagy éppen drón segítségével figyelnek, s a büntetés mellé még büntetőpont is társul. Ám amikor tragikus eseményekkel szembesülünk szinte minden nap, nem jut eszünkbe: mi magunk is hozzájárulhattunk ehhez, amikor jótékonyan „jeleztük” a vétőknek, hogy gyorsan korrigálják a szabálysértést – ha van rá még idejük. Bármennyire vagány is az álláspont, miszerint ha egyszer „bejött”, bejöhet máskor is az öv nélküli közlekedés, ám baj akkor van, amikor baj van! A szabályokat nem azért kell betartani, mert látják, ha nem tesszük, hanem a saját vagy éppen családtagjaink, embertársaink érdekében.

A biztonsági öv, a gyermekülés, a bukósisak nem egy direkt büntethetőségre szabott magyar kitaláció. Nemzetközi előírás, amely a tapasztalatokon, közlekedésmérnökök komoly tanulmányain alapul. Ezért nem érv, hogy évtizedekkel ezelőtt nem is volt biztonsági öv az autókban, mégsem volt baj. Valóban így van, de azok az autók nem ezek az autók, s ezt nem csak a Kusturica-féle filmbéli utóéletük mutatja, miszerint az akkori roncsokat egyszerűen megették a disznók.

Minden emberélet számít! Tartsuk be a szabályokat, ne villogjunk az úton, ne segítsük elő közvetetten sem, hogy ez legyen az utolsó találkozás!