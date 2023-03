Többször szerepelt címlapokon, cikkek sorozata mutatta be az ott folyó tevékenységet, ismert közszereplők, politikusok szerveztek különböző akciókat egy-egy esemény kapcsán. A különböző ügyek folytán megnyilvánuló ellenérdekeltek több esetben is vehemensen bocsátkoztak "harcba". Most úgy hírlik, hogy közigazgatási hatósági ügy van folyamatban a Dharma Ló- és Állatmenhellyel szemben. Úgy tudjuk, egy névtelen bejelentésben foglaltak miatt vizsgálódik a menhely működése miatt a siófoki jegyző. Több hiányosság is szóba került, ám a siófoki városháza szerint folyamatban lévő közigazgatási hatósági üggyel kapcsolatban nem adnak tájékoztatást. A menhely tevékenységét ismerők szerint a szerteágazó tevékenység és az érintettek folyamatos egymásnak feszülése, valamint a különböző dokumentumok valós tartalma és a megnyilatkozások kapcsán is felvetődhetnek vizsgálat tárgyát képező történések. Azt többen is felvetették, hogy bármennyire is nemes a cél, a tevékenység biztonságosan, szabályszerűen, a törvények betartásával végezhető. Gondot jelenthet, hogy egy kertgazdasági övezetben lévő telken például lehet-e fesztiválokat tartani, gyermektáborokat szervezni? Vannak-e a meglévő épületeknek engedélyei, azok alkalmasak-e közösségi célok kiszolgálására. Biztosítva vannak-e a mentett állatok higiénés, állatjóléti és egészségügyi feltételei, vagy éppen mi történik a keletkezett szennyvízzel? Készséggel állunk rendelkezésre, hogy a felek válaszolhassanak a felvetett kérdésekre, s várjuk a vizsgálat eredményeit, amelyekről - úgy, ahogy eddig - beszámolunk!