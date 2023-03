Mindeközben folyamatosan öregszik a társadalmunk, ezzel együtt növekszik az egyedül élők és magányosok száma. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint világviszonylatban, így hazánkban is népbetegség lett a depresszió, amely komoly hatással van a testünk egészségére is. Nem ok nélkül hangsúlyozzák a szakemberek évek óta a fizikai- szellemi aktivitás jelentőségét a betegségek, és főleg idősebb korban a szellemi elbutulás, az alzheimer-kór megelőzése érdekében. Sokszor és sokhelyütt, így a nyugdíjas oldalunkon is több szó esett már a jól működő közösségek szerepéről a lelki egészség megőrzésében, ugyanakkor a szépkorúakat is foglalkoztató civil szervezetek, nyugdíjasklubok elöregedéséről, létszámcsökkenéséről jelennek meg napi rendszerességgel hírek. A folyamat visszafordítását a ’’ Közösségben a szépkorúak test-lelki aktivitásáért ’’ program keretében a megyei nyugdíjas szövetség a legutóbbi elnökségi ülésén hozott határozat alapján is kiemelt feladatának tekinti. Ebben egyrészt új szervezetek létrehozását kezdeményezi a szövetség, amelyhez a települések polgármesterei, képviselő testületei valamint a nyugdíjas társak segítségére is számít. Másrészt a hagyományos, jól bevált tevékenységek mellett a tavaly már sikeresen elindított, az egészségmegőrzést célzó természetközeli programok további bővítésével, versenyek kiírásával a kívülállókat is mozgósítani akarja. A színvonal további növelésével még színesebb, gazdagabb kulturális és hagyományőrző tevékenységet kíván folytatni, mindemellett hatékonyabban szeretné képviselni és védeni a szépkorúak érdekeit.