A Kristinus Borbirtok 2018-óta folyamatosan állt át a biodinamikus gazdálkodásra. Elhatározták, hogy az ötlettől a megvalósításig másoknak is megmutatják azt, ami náluk már működik. – A talaj­egészség, az állatjólét, a természetvédelem, az egészségtudatos életmód és maga a filozófia is lehet indíték, hogy valaki a biogazdálkodást válassza – mondta Dóber László, a Kristinus Borbirtok junior szőlészeti menedzsere a Miért álljak át ökológiai gazdálkodásra? című előadásában. – Ám ha valaki csupán gazdasági érdekből dönt így, akkor biztosan belebukik, mert ezt csupán a többi indítékkal együttesen lehet sikerre vinni.

– Úgy tartja a mondás, hogy egy alma az orvost távol tartja, de milyen az az alma? Ha hármat eszem belőle, vagy ha egy kilót, már nem biztos, hogy egészséges. Ki tudja, milyen növényvédő szerrel kezelték? Ha még eszünk hozzá egy kis brokkolit, amit egy másféle vegyszerrel kezeltek, létrejöhet az úgynevezett koktélhatás, ami a két vegyszer elegyéből jön létre – sorolta a menedzser, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a biogazdálkodás nem új keletű, egykor eszerint gazdálkodtak a paraszti világban.

A keddi konferenciát egy előadássorozat első állomásának szánták. A cél, hogy egészséges élelmiszerek piacra dobására ösztönözzék a környék termelőit. Mindezt úgy, hogy tanúsítványt is szerezzenek a termékeikhez, hogy igazolni tudják a termelés körülményeit, vagyis azt, hogy bio. – Számunkra nagyon fontos, hogy olyan helyi termelőktől szerezzük be a nyersanyagot, akik hivatalosan is igazolni tudják, hogy biogazdálkodásból származnak a termékeik – mondta Gelencsér Janka, a kéthelyi Lokal 47 étterem vezetője. – Nagykanizsán üzemeltetünk egy termelői piacot, a nyersanyagok többsége onnan származik, de a Kristinus biokertjéből és helyi termelőktől is vásárolunk. Az étlapot szinte hetente igazítjuk hozzá az idényzöldségekhez, ami nem egyszerű feladat, de örömmel tesszük. Inkább a mi költségeinket növeli, hogy bionyersanyagokból dolgozunk, a vendégeink talán tíz százalékkal érezhetik magasabbnak az árainkat, mint a többi étteremét, ahol félévente cserélik az étlapot, és nem bioélelmiszereket tesznek az asztalra.

A konferencia résztvevői között a termelésük alapján sokan már biogazdálkodóknak számítanak, ám közülük nem mindenki rendelkezik tanúsítvánnyal. Az út a biotanúsítvány felé című előadásban az átállással, ellenőrzéssel, költségekkel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptak a jelenlévők.

– Problémaként jelentkezik, hogy a minősítésért fizetendő költségeket a kisebb gazdaságokban nehéz kitermelni. Nem mindegy, hogy ötszáz vagy 100 ezer termék árába építi be valaki a költséget. Most tudtam meg, hogy a kistermelőknek is megérheti, ha az egyesület tagjaként az egyesület többi tagjával közösen szerzik a minősítést – mondta Vrancsik Tibor, a Helyi Termék Egyesület elnöke, aki úgy érezte, már ezen ismeret megszerzése miatt hasznos volt részt vennie a konferencián, amelyen a biodinamikus gazdálkodásnak kiemelt szerepet szántak.

Változik az alaptámogatási rendszer

Új elemek jelentek meg az agráriumnak szánt alaptámogatás rendszerében. Erről tartott ismertetőt Matucza Ádám, marcali falugazda. – Az alaptámogatáshoz szükséges gyakorlatokat érdemes a gazdáknak vállalni, hiszen így kaphatnak hektáronként 145-147 ezer forint támogatást – mondta. – Az agrárökológiai program egy új elemként jelenik meg az alaptámogatásban. Sokan eddig is a program követelményeinek megfelelően gazdálkodtak, nekik könnyű dolguk lesz a továbbiakban. Egyéves, önkéntes vállalásért fix összegű támogatást kapnak, várhatóan 25-30 ezer forintot hektáronként. Ezenfelül az 1200 hektár alatti birtokosok visszaosztható támogatásban részesülhetnek, amelynek összegét az igénylők száma is befolyásolja majd. A támogatásokra szankciómentesen áprilistól május közepéig kell beadni az igényléseket – mondta a falugazda.