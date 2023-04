A BFZ-t a világ tíz legjobb zenekara között tartják számon, 2022-ben elnyerték az Év Zenekara díjat a nívós brit Gramophone magazin szavazásán. Az együttes a nemzetközi zenei élet legfontosabb koncerthelyszínein, a New York-i Carnegie Hallban és Lincoln Centerben, a bécsi Musikvereinban, a londoni Royal Albert Hallban és Barbican Centre-ben is koncertezik. Állandó vendége a Mostly Mozart Fesztiválnak, a Salzburgi Ünnepi Játékoknak és az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválnak. Eddig két alkalommal nyerte el a Gramophone-díjat.