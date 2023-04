A helyi művelődési házban rendezett szakmai tanácskozáson a Balaton-mellék vallásos múltja volt a középpontban. Horváth Péter, a település alpolgármestere köszöntötte a konferencia résztvevőit és beszélt Balatonberény helytörténeti kutatóiról is. Megemlítette azt is, hogy nagy örömükre a közelmúltban elkészült a Csicsergő-félszigeti kilátó. Az önkormányzat tervei között további aktív, illetve ökoturisztikai jellegű fejlesztések is szerepelnek, melyek célja Balatonberény természeti és épített örökségének bemutatása.

Kovács Ilona balatonberényi helytörténész, a találkozó főszervezője elmondta: az előadások Berényből Keszthely felé elindulva járták körbe a Balatont. A résztvevők érdekességeket hallhattak többek között Ify Lajos fonyódi plébánosról és kápolnájáról, boglár templomairól, a berényi Vörös József címzetes esperes életéről, a pálos szerzetesrendről ésa salföldi Mária Magdolna rendház történetéről, de a balatoni Árpád-kori templomokról is sok ismeretanyaggal gazdagodott a hallgatóság.

– Első ízben szerveztük meg Balatonberényben a konferenciát, egyik évben az északi, a másik évben a déli parton tanácskozunk és az a célunk, hogy a helytörténészek ne csak a megyében, hanem ezen kívül is találkozzanak, megismerjék egymás kutatási területeit – tette hozzá. Megjegyezte: a tanácskozás ötlete Takács Gábor egyiptológustól ered.

Az előadók között szerepelt Kovács Emőke történész is, aki Ify Lajos fonyódi plébánost és a a Szent György-hegyen épített templomát mutatta be. Bögös Andrással közösen jelent meg egy könyve tavaly decemberben, amelyben az építész az Emmaus nevű kápolna felmérési tervrajzait készítette el. – Ify Lajos teljes életútját mutattam be, amelyben kiemelt szerepet kapott sajátos száműzésének története, 1947 után a kápolna nyújtott számára menedéket – mondta el Kovács Emőke.