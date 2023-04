A jótékonysági koncerten két család egyenként 203 ezer forint támogatást kapott. A helyszínt pedig ezúttal a helyi evangélikus gyülekezet biztosította, ahol a templom össze padsora megtelt. Fellépett a Dél-Balatoni Advent Kórus, melynek tagjai Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Hévízről, Nágocsról és Budapestről érkeztek, mellettük Áhim Kovács Anikó hegedűművész és Teleki Miklós orgonaművész is megmutatta tehetségét. Színpadra állt még Rábai Estilla és Rusz Tibor, valamint Rigó Dorina, felsőosztályos tanuló is megmutatta hegedűjátékát. A koncert után a húsvét lelki üzenetéről is hallhattak a résztvevők.