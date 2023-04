Egy perces néma csenddel kezdődött a közgyűlés csütörtökön reggel. A városháza dísztermében a nemrég elhunyt Hartner Rudolf városi főkertészről, Néber Árpád sportorvosról és Totth László fül-orr-gégészről emlékeztek meg. Az ülésen a gépipari-iskola több olyan diákja is részt vett, akiket érdekelt, miként dolgozik a képviselő-testület.

A közgyűlésen összesen 21 napirendi pontról döntöttek. A 2022-es költségvetés maradvány elszámolásáról és a 2023-as költségvetés módosításáról szóló előterjesztést összevonva tárgyalták meg. Ezzel kapcsolatban Szita Károly polgármester kiemelte, nehéz éven van túl a város. Tavaly még érezni lehetett a koronavírus-járvány hatását és a szomszédban zajló háború is sok nehézséget okozott. Kaposvár azonban adósság nélkül zárta az évet és nem kellett hitelt felvennie.

A város idei költségvetése 35 milliárd forint. A módosításban szerepel egy 300 millió forintos többlet is, amiből a megsüllyedt aknafedeleket, szennyvíz- és csapadékelvezető rácsokat szeretnék felújítani, valamint újrafestenék az útburkolati jeleket. Egymilliárd forintból energetikai beruházást hajtanak majd végre az uszodánál, valamint a sportcsarnoknál és környékén. A közgyűlésen elhangzott, korszerűsítenének több zártkerti utat, elkezdik tervezni a Fő, a Virág és a Hársfa utca csomópontjában a körforgalmat, és átalakítanák, fizetőssé tennék a kaposvári közterületi mosdókat.

Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) és Pintér Attila (MSZP) napirend előtti felszólalásukban a közbicikli rendszerről is érdeklődtek. Erre válaszolva Szita Károly polgármester elmondta, várhatóan júniusban már lehet használni az elektromos rásegítésű kerékpárokat. Egyelőre még azért nincsenek az utcán, mert a dokkolóknál a számítógépes hibákat ki kell javítani. A közgyűlésen a Dózsa-edzőcsarnokról a polgármester elmondta, ha a rendőrségtől ingyen át tudják venni az épületet, akkor a tervek szerint lebontanák, parkolóhelyet alakítanának ki és rendbe tennék a közterületet.

A többség igent mondott a békére

A képviselők hosszasan vitáztak azzal kapcsolatban, hogy Kaposvár csatlakozzon az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló országgyűlési békehatározathoz. A napirendi ponttal kapcsolatban Szita Károly elmondta, a háború miatt bizonytalanság lett úrrá a kaposváriakon is. Ennek a hatását a zsebünkön is éreztük, ezért még nagyobb önkormányzati összefogásra van szükség. A napirendi ponttal kapcsolatban Felder Frigyes (LMP) és Nadrai Nobert (Szőlősgazdák) is kifejtette véleményét. Szavaikra reagálva a polgármester kiemelte, ne csinálják azt, hogy nem szavaznak, hanem igennel, vagy nemmel nyilvánítsák ki véleményüket. A határozatot végül 13 igennel fogadta el a testület. Egy képviselő nem volt jelen, négyen pedig nem szavaztak. A közgyűlésen szó volt még arról is, hogy idén már a Zöldfűtőmű biztosítja a meleget 6900 távfűtéses lakásban és 305 közintézményben. A közgyűlés zárt ülést is tartott, ahol Kaposvár nagykövetéről döntöttek. Erre a „pozícióra” Moizs Mariannt, volt kaposvári kórházfőigazgatót jelölték.