Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit pénteken a Balaton déli partjának legújabb létesítménye Szántódon. Jules Verne, Nyolcvan nap alatt a Föld körül című könyvének világába csöppenhetnek azok a családok, akik a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balatont választják. A szálloda 109 szobájával elsősorban a kisgyermekes családokat célozta meg. Az ACCOK szállodalánc brandjét képviselő létesítmény már belépéskor Willy Fog világát idézi, aki azt vállalta, hogy nyolcvan nap alatt körbeutazza a Földet. Az utazáshoz használt járművek is feltűnnek a hotelben, amelynek hetente változó étlapja is világ körüli utazásra invitálja a vendégeket. A hotel területén 5 ezer négyzetméter területen vizes-száraz játszótér is működik.