– Ahogy minden évben, a legtöbb versenyt a környező iskolák tanulóinak is meghirdettük, akik mindig szívesen jönnek, hogy részt vegyenek a különböző tanulmányi versenyeken. Például a matematika-, a vers- és mesemondó, illetve a rajzversenyen – mondta el Várhegyi Éva, a nagybajomi iskola igazgatóhelyettese. Kaposfőről, Kaposmérőből, Mezőcsokonyából, Somogyjádról, Somogysárdról és Szennából érkeztek diákok a versenyre. Több tucat rajz érkezett a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából hirdettek rajzpályázatra, amelyben arra kérték a gyerekeket, hogy a költő egy verséhez készítsenek illusztrációt.

Az egy héten keresztül zajló mozgalmas napokon matematika-, vers- és prózamondó, helyesíró, meseíró, angol, német nyelvi, természetismeret, történelmi népdaléneklési versenyeken jeleskedtek a gyerekek, és természetesen a sportversenyek is nagy népszerűségnek örvendtek a diákok körében.

– Nagy öröm látni, hogy ilyenkor az egész iskola megmozdul, a legügyesebbek a versenyeken mérettetik meg magukat, de a vetélkedőkön és a sportdélutánon is sokan részt vesznek, és szép sikereket érnek el. Olyan tehetséges diákjaink is vannak, akik több versenyen is eredményesen szerepelnek – mondta Várhegyi Éva.

Az alsósok közül Tóth Péter (3. o.) a matematikaversenyen első, vers- és prózamondó versenyen második helyezést ért el, Kiss Lara (2.o.) szépíró és mesemondó versenyen első, népdaléneklési és rajzversenyen harmadik helyezést ért el. A hetedikes Bodó Anna matematikából második, angolból első helyezést ért el, vagy a hatodikos Bódis Júlia Panna, aki matematika- és angol versenyen is első helyet szerzett.

– A versenyeken az évfolyamonként legjobban teljesítő három tanulót jutalmazták, de szép számmal tudtak különdíjakat is adni, sőt a rajzpályázaton díjazták a legmuzikálisabb, a legmesésebb és a legvidámabb rajzot is.