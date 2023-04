Daganatos Kerékpáros néven ismeri az ország, mióta diagnosztizálták nála a betegséget és többszörös rák-túlélőként körbetekerte az országot és persze lakóhelyét, a Balatont is annak érdekében, hogy adományokat gyűjtsön az ebben a betegségben szenvedő gyerekeknek. Zsiga Csaba a legnezehebb időszakáról, a felépülésről is mesél, de megtudhatjuk azt is, hogy mennyi idő alatt tekeri körbe a Balatont, és hogy milyen finomságokat kínálnak a kávézójukban, vagy hogy mit csinál imádott kutyáival Fonyódon – amikor épp nem bringázik.

Fotó: Zsiga Csaba hivatalos

– Az Év Embere-szavazáson nem te lettél a megyei győztes. Az előkelő, második helyen végeztél a Mediaworks által szervezett megmérettetésen. Mit jelent számodra ez a jelölés?

– A Mediaworks rendkívül színes jelölt-palettát állított össze Somogy vámegyéből. Örültem, hogy bekerültem, mert minden alkalmat megragadok, hogy felhívjam a figyelmet a rákkal való küzdelemre.

– Mindenki a Daganatos Kerékpáros néven ismer. De már korábban, a betegséged előtt is rengeteget bicikliztél.

– Bár egészségesen is a nagy távokkal és az adománygyűjtéssel hívtam fel magamra a figyelmet – 500-1000 kilométert tekertem, körbebicikliztem az országot, volt, hogy a Balatont négyszer is egymás után.

– Hogyan tudod felhasználni a betegségedet – te, mint a Daganatos Kerékpáros – a missziód során?

– Épp egy adománygyűjtő bringázáson vettem részt, amikor megtudtam, hogy diagnosztizálták nálam a betegséget. Gyakorlatilag már akkor is önmagamért tekertem. Ha egy egészséges ember tette volna meg ezeket a távokat, nem biztos, hogy ekkora hatást ért volna el.

– A bringázás tartotta benned a lelket a betegség legrosszabb fázisaiban is?

– Akkor is felülök a bringára, ha fájdalmaim vannak, mert teljesen kikapcsol. Főként a hosszabb távok tudnak feltölteni és olyankor csak befelé, önmagamra koncentrálok.

Fotó: Zsiga Csaba hivatalos

– Mit adott hozzá a bringázás az életedhez?

– A kerékpár ne csak eszköz, hanem életforma is legyen. A tekerés harmóniát teremt a test és a lélek között, így nem véletlen, hogy valódi függőséget okoz. Szeretném, ha ezt egyre többen megtapasztalnák. A tekerés önbizalmat ad, kiegyensúlyozottá tesz és elvisz a mindennapoktól oda, ahol több figyelmet fordíthatunk önmagunkra. Ez pedig a testi-lelki gyógyuláshoz is hozzájárul.

– Az emberek sokszor hivatkoznak az időhiányra.

– Mi lenne, ha diagnosztizálnának valakinél egy olyan betegséget, amely miatt egyik napról a másikra kell félretenni az addigi életed? A kórházban, infúzióval, kilátástalan helyzetben vergődve. És nem lenne más választásod. Akkor akkor is azt mondaná, hogy nincs ideje betegnek lenni?

– Hogyan dolgoztad fel lelkileg a daganatos betegséget?

– Egyesek pszichológushoz mennek, én kiírtam magamból mindent, ez volt a terápiám.

– Most mivel telnek a napjaid?

– Mindent eltávolítottak, létfontosságú szervemen nincs áttét. Az utóbbi év nagyon kemény volt. Legyengültem, fizikai fájdalmat éreztem, ha tekertem. Visszavettem a tempóból, és így több időm van önmagammal foglalkozni. Van egy, harminc éve üzemelő, kultikus kávézónk Fonyódon. Emellett a balatoni hajózásban is dolgozom – (vízitaxi) – a környéken.

Fotó: Zsiga Csaba hivatalos

– A víz – így a Balaton is – hozza-viszi az energiákat, jókat és rosszakat is. Érzékeled ezt?

– A betegségem óta teljesen más szemmel tekintek a Balatonra.

– Miben nyilvánul meg ez a szemléletváltás?

– Nem foglalkoztam azzal, hogy mennyire a szép naplemente vagy hogy csodálatosak a levendulamezők. Aktívan vadásztam is. A betegségem óta, immár négy éve nem öltem állatot.

– Mennyi idő alatt tekered körbe a Balatont?

– Hét óra alatt körbe lehet tekerni a Balatont, attól függ, hogy milyen a széljárás. Csapatban is más, mert akkor húznak a többiek. De ha egyedül indulsz el, korán kelsz és jól megnyomod, akkor akár öt óra húsz perc alatt is körbe lehet menni.

Fotó: Zsiga Csaba hivatalos

– Merre szeretsz tekerni a Balatonnál?

– Fonyód a kedvencem. Ha elindulok a háztól, feltekerek a hegyre most átadott, gyönyörű, új Szaplonczay-sétányhoz és csodálom a kilátást. Magyarország legszebb sétánya lett a fonyódi.

– Elviszed a kutyáidat a fonyódi kutyás strandra?

– A kutyás strand területe korábban is szabad terület volt, mindig ott vittem le a kutyáimat a partra. Sokan jártunk oda a kutyákkal fürdeni, mert ott nem tiltotta a semmilyen szabály. Aztán meggyőztük a polgármestert, hogy mennyire jó lenne, ha lenne ott kutyás strand. A testület megszavazta, és azóta döbbenetes sikere van.

Fotó: Zsiga Csaba hivatalos

– A Margaret Island énekesnője is fonyódi, és ő is arra a strandra jár a kutyájával. Lábas Viki mindig kiáll a Balaton védelme érdekében is. Te mit gondolsz a Balaton természeti környezetéről?

– Párszor megéltük már, hogy eltűnt a víz a Balatonból. Volt már a tavalyinál nagyobb vízhiány is, próbálták már más vízgyűjtő területek segítségével feltölteni a tavat, de a természet mindig megoldotta.

– Mit teszel a Balaton védelme érdekében?

– Nem szemetelek a vízbe és felszedem a kutyakakit. Nyilván jobb lenne, ha kevesebb ingatlan épülne a tó közelében, de nem az elmúlt években lett körbebetonozva a Balaton.

– Mit gondolsz a négy évszakos Balaton víziójáról?

– A Balaton egész évben felkapott hely lehetne. Sokan próbálkoznak is a négy évszakos Balaton megvalósításával – a likeBalaton.hu is rengeteget ad hozzá. De nagyon nehéz az emberek gondolkodását megváltoztatni ezen a téren. Az iskola végétől augusztus 20-ig tart a szezon és vége. Onnantól már csak a hétvégék vannak – ha szép az idő.

– Mi az, ami megnehezíti, hogy egész éves legyen a balatoni turizmus?

– A covid, a háborús helyzet és a rezsiár-emelések azt eredményezték, hogy bezártak a helyek és sokan nem is nyitnak ki újra. Kényszerhelyzetben vannak a turisztikai szektor szereplői.

– Mit szeretnek az emberek fogyasztani nálatok, a Menthol Kávézóban?

– Az általunk készített krumplis pogácsát és a huszonöt éve ugyanúgy készülő, melegszendvicset, amelyet zöldségágyon tálalunk.

– Mi a terved erre az évre a bringázás terén és egyáltalán az életben, a jótékonykodás terén?

– A Daganatos Kerékpáros továbbra is gyűjt a daganatos gyerekeknek a pécsi Eurakvilo Alapítvánnyal együttműködve olyan eszközökre, amelyekre a beteg gyerekek kezeléséhez szükség lehet.

– A bringázással mi a legfontosabb üzeneted?

– A kórházi kezelés után, amint tehettem, bringára ültem. Szeretném arra sarkallni az embereket, hogy sürgősen mozduljanak meg az egészségük érdekében.