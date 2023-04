Rendszeresen méri a lehullott csapadék mennyiségét Szelid József kisbajomi családi gazdálkodó. Vasárnap 20 millimétert mutatott a mérce, majd éjszaka is esett, aztán hétfőn is, de inkább csak permetezve.

– Pillanatnyilag nem tudjuk vetni a napraforgót és a kukoricát, de reméljük, hogy április végéig elvégezhetjük ezt a munkát – mondta a 71 éves férfi, aki felsorolta, hogy búzát, repcét, tritikálét is ter­meszt, sőt, van egy lucernása is. Kisbajomon kívül a belegi és a kutasi határban is van földje a családi gazdaságának, melyben a legtöbb teendőt már átvette a fia.

Nem kell megijedni a mostani esőtől, mert az inkább használ, szögezte le. Várták már a csapadékot, bár Kisbajom környékét tavaly nem sújtotta akkora aszály, mint az Alföldet, sőt Szelidék termésátlaga még jobb is lett, mint az előző évben, főként a kukorica és a napraforgó tekintetében.

Nem tragédia a mostani eső, mert a korábbi években is előfordult, hogy a csapadékos idő miatt később sikerült elvetni a kukoricát, tartja Tóth István toponári növényvédelmi szakmérnök. A kukorica melegigényes növény, ezért ha a talaj hőmérséklete nő, akkor utoléri önmagát. Ha nagyon megkésik a vetés, a gazda választhat rövidebb tenyészidejű fajtát is. Sok gazda örül a mostani víznek, hiszen emlékeznek, hogy mekkora dráma volt a tavalyi vízhiány. A kalászosok most szépek és a repce virágzik, túlságosan nagy baj nem lehet, állította. De ha tovább tart az esős idő, pluszfeladvány lehet a gombabetegségek, a fuzárium és a lisztharmat terjedését megakadályozni, s a kalászosoknál a gyomok is burjánzani kezdhetnek.

Mindenki várja a kitiltás piaci hatásait

Még nehéz megmondani mi lesz a piaci hatása, hogy a hétvégétől a kormány megtiltotta az ukrán gabona behozatalát az országba, felelte érdeklődésünkre Hanyecz Imre, a kaposvári MG Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. Szerinte ez az új termésre nem lesz hatással. Most a nemzetközi trend miatt lejtmenetben van a búza ára, és ez az ukrán importtól független, ugyanis Magyarországra alig érkezett be 2023-ban ukrán búza. Ukrán kukorica viszont folyamatosan jött, havi 150–200 ezer tonnának megfelelően, de nem olcsóbban, hanem nemzetközi piaci áron, tette hozzá, és szükség is volt erre az importra, mert a tavalyi aszály miatt nem volt elég hazai kukorica. A búza tonnánkénti ára most 75 ezer forint környékén mozog, és nem tudni, hogy mehet-e lejjebb, mert ez függ a valutaárfolyamtól és a nemzetközi piaci helyzettől is. Az MG Produkt folyamatosan szállítja Olaszországba a kukoricát és a búzát, mégpedig hangsúlyozottan magyart, zömét Somogyból, heti 4-5 ezer tonnát exportálnak kamionokkal.