Az intenzív képzés célja az volt, hogy a résztvevők elsajátítsák az újraélesztés technikáját és megfelelően reagáljanak, ha bármilyen életveszélyes helyzetbe kerülnek a rájuk bízott ifjú labdarúgó-palánták. Az edzők, illetve az akadémia több dolgozója is aktívan részt vett a képzésen, melyet a mentőszolgálat szakértői tartottak.

– A mentőszolgálat szakemberei bemutatták számunkra az újraélesztés folyamatát, amit gyakorolhattunk is – mondta az eseményt szervező Hock Rajmond, az akadémia szekcióvezetője. – Ez amiatt is fontos számunkra, mert, ha egy életveszélyes szituáció adódik, azonnal meg tudjuk kezdeni az újraélesztést és stabilizálni tudjuk a bajba jutottat a mentők kiérkezéséig. A gyakorlatokat egy teljesen élethű bábun végeztük, így sokkal érthetőbbek és elsajátíthatóbbak voltak a folyamatok, mint tankönyvi formában. Egy mellkasi kompresszió nem is könnyű feladat, főként, ha perceken keresztül kell csinálni, de itt most mindenki gyakorolhatta és rögzülhettek a mozdulatok. Az újraélesztés az edzői képzésen is tananyag, de nem ilyen részletesen, viszont most jobban belemélyedhettünk, így sikeres napot zártuk.

A tanfolyam alkalmával a mentőszolgálat szakemberei részletesen ismertették a mentőhívásokat és a helyes kommunikációs technikákat is. A résztvevők megismerhették a mentőszolgálat működését és protokolljait, ami segít nekik megfelelően reagálni bármilyen életveszélyes helyzetre.

Az edzők nagy figyelmet szentelnek a játékosok biztonságának, hiszen tudják a sérülések és balesetek súlyos következményekkel járhatnak. Az újraélesztő tanfolyam lehetővé teszi az edzők számára, hogy azonnal és hatékonyan reagáljanak, bármilyen életveszélyes helyzetre, így a szülők biztonságban tudhatják az edzésen, mérkőzésen résztvevő gyermekeiket.

– A tanfolyam ötlete abból adódott, hogy 270 gyerekért felelünk az akadémián, ami elég nagy létszám, így kell arra időt és energiát áldoznunk, hogy elsajátítsuk az elsősegélynyújtó technikákat – tette hozzá Hock Rajmond. – Reméljük, hogy soha nem kell használnunk az újraélesztésről tanultakat, de ha egy ember életét is meg tudjuk majd menteni, akkor már megérte. Úgy vélem, hogy egy ilyen szituációba kerülve nem a tanácstalanság lesz úrrá rajtunk, hanem tudjuk, hogy mihez kell nyúlni, ismerjük, hogyan kell fektetni, levegőhöz juttatni a bajba jutott személyt és miként kell elkezdeni a mellkaskompressziót.

Hock Rajmond külön kiemelte az előadókat, és megköszönte a mentőszolgálatnak, hogy ingyenesen biztosították számukra ezt a képzést, melyen több mint húsz fő vett részt a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részéről.