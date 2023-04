A jelöltre a voksoláson megjelent 285 szavazó több mint 75 százaléka, összesen 215 ember szavazott. A korábbi településvezető, Varga András tavaly decemberben elhunyt.

Kurucz Gábor megválasztott polgármester a győzelem után lapunknak elmondta, meglepte az eredmény és nagyon megtisztelőnek tartja, hogy a választásra jogosultak 76 százaléka megjelent a voksoláson, valamint hogy ekkora arányban szavaztak rá.

– Egy ilyen arányú eredmény nagy bizalomról tanúskodik, amit nem szabad eljátszani – hangsúlyozta Kurucz Gábor. A megválasztott polgármester főállásban szeretné ellátni új feladatait. Ezért jelenlegi munkahelyén, a kaposvári mentőállomáson – ahol autószerelőként tevékenykedett – nem dolgozik majd tovább.

Több fejlesztési és programterve is van, amit szeretne megvalósítani a településen.

– Van egy félbehagyott járdafelújítási-program, amit mindenképpen folytatni kell – mondta a megválasztott polgármester. – A bekötőutat is fontos lenne felújítani. Terveim között szerepel az is, hogy az önkormányzat épületeinek energiafelhasználását napelemekkel oldjuk majd meg. Fontosnak tartom azt is, hogy a közösséget megerősítsük a faluban és helyben tartsuk a fiatalokat. Szeretnénk olyan programokat szervezni, amivel a régi szokásokat, hagyományokat elevenítjük fel – tette hozzá Kurucz Gábor.