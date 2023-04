Egy átlagos edzésen, amikor csak bizonyos mozdulatsort tanulnak, nagyjából 50–100 lőszert használnak el a Kapos-Balaton Taktikai Sportegyesület lövészei. Versenyek előtt ennek a duplája is elfogy. Típustól függően a lőszerek ára eltérő. Egy 9 milliméteres 140-160, egy .40 S&W típusúé csaknem 200 forintba kerül.

Szalai László sportlövő, az egyesület elnöke elmondta, a két évvel ezelőtti árakhoz képest sokkal többe kerülnek a lőszerek. Jelenleg kétszer annyit kell fizetni értük, mint 2021-ben.

– A pénztárca határozza meg, hogy a lövészek mennyit gyakorolnak – mondta Szalai László. – Sajnos a drágább lőszer miatt van már olyan tanítványunk, aki nem jár edzésre. Ilyen árak mellett sajnos az utánpótlást is nehéz bővíteni. Ez egy olyan sportág, ami önköltséges. Nagyon kevesen vannak azok, akiknek szinte nem kerül semmibe – tette hozzá a sportegyesület elnöke.

Szalai László arról is beszélt, a lövészek egy része nem is használ új gyári lőszert, hanem újratöltenek. Ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akiknek van engedélyük. A módszer valamivel költséghatékonyabb, bár a lőpor és a csappantyú ára is megemelkedett az elmúlt években. Szalai László kiemelte, szeptemberben rendezik meg Görögországban a kézifegyveres Európa-bajnokságot, ahol szituációs lövészetben kell majd neki is bizonyítania. Már készül a versenyre, ezért sokkal több lőszert használ el. Havonta átlagosan félezernél is többet.

A vadászok is szembesültek a megemelkedett árakkal és a lőszerhiánnyal. Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke érdeklődésünkre elmondta, sörétes lőszert még lehet kapni, igaz, drágábban, a golyós lőszereknél azonban előfordul készlethiány. – Mivel az ólom ára nőtt, a sörétes lőszert is nagyjából 20 százalékkal többért lehet beszerezni – mondta Meiszterics János. – Nagyjából 180–200 forintba kerül. Ebből évente csak én használok el ezret. A normál kaliberű golyós lőszerből nagyságrendileg 150-et lövök el. Ennek darabja 1000–1200 forint. Egyelőre még itthon is lehet vásárolni lőszereket, de azért vannak fennakadások. Egy előrelátó vadász azonban már a szezon elején bevásárol és nem az utolsó pillanatokban próbálja beszerezni a töltényeket – mondta a vadásztársaság elnöke.

Meiszterics János hangsúlyozta, a speciális, jóval drágább lőszerekből alig lehet kapni. A gyárak nem mondják ki, de vélhetően azért van hiány, mert az alapanyagokból inkább hadi kaliberű lőszereket gyártanak, a töltényeket pedig Ukrajnába szállítják – tette hozzá.