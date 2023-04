Mától vasárnapig vendége hazánknak Ferenc pápa, aki még a 2021-ben Budapesten tartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjén megígérte, hamarosan visszatér hozzánk. Az ígéretet tett követte, s apostoli útja során nemcsak az egyházi és a világi notabilitásokkal találkozik, hanem lehajol a szegényekhez, a menekültekhez, és szól a jövőjüket kereső-tervező magyar fiatalokhoz is. Mi mást mondhatna, mint látogatásának mottóját: Krisztus a mi jövőnk. Merthogy benne lehet egyetlen bizodalmunk e vészterhes, diabolikus korban. A keresztény ember pedig nem veszítheti el a reményt, sőt: kötelessége hirdetni az Örömhírt – akár alkalmas, akár alkalmatlan rá az idő.

Sokan várjuk a találkozást, templomokban, kisközösségekben hónapok óta imádkozunk a látogatás sikeréért, jóllehet, talán fel sem fogjuk ésszel, hogy a szentatya pápaságának tíz éve alatt másodszor lép magyar földre, ám ha úgy vesszük, harmadszor, mivel Csíksomlyó is az. Ez pedig üzenetértékű, ahogy a NEK-en való jelenléte is az volt. Itt a Kárpát-medencében, Mária országában, ahol nem kopott meg a népénekek ősi dallama, az imákon túl gitáros-énekes csoportok karizmatikus dalai szállnak az égbe, vagy éppen gregorián muzsika szól, orgonaszó csendül fel – közelítve földet a mennyhez. Mert szükség van erre. Erre van most a legnagyobb szükség, hiszen az ember – ha bevallja, ha nem –, spirituális lény, aki bízik mában és holnapban, és hisz a csodákban. A XXI. századiakban is, csak észre kell(ene) venni azokat…

Ha végignézünk országunk históriáján, talán nem túlzás megállapítani, az is csoda, hogy a nagyhatalmak nem radíroztak le bennünket a térképről, jóllehet nemcsak volt, hanem van is erre kísérlet. Ám az imának óriási az ereje – a hétvégén újra megtapasztalhatjuk –, és örömünk még teljesebb, hogy tudjuk, félig-meddig somogyi a szentatya ifjakkal való találkozásakor elhangzó dal, a Camino szerzője, somogyiak is énekelnek az összesített egyházi kórusban, és a vármegyéből számtalan különjárat indul a főbb eseményekre. Ezek ugyan számszerűsíthetők, de a találkozás öröme statisztikailag nem lesz mérhető. Az a szívekben-lelkekben ver vélhetően örök tanyát.