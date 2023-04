Egyre gyakrabban pusztítanak Somogyban az orkán erejű szelek, és tarolnak le minden növényzetet jégesők, amelyek már egyáltalán nem akkor jelentkeznek, amikor évszakhoz köthetően megszokhattuk.

– Térségünk három éghajlat találkozásánál fekszik. A kontinentális, a mediterrán és az óceáni éghajlati öv jellemzői egyszerre érvényesülnek, ezért jobban kitettek vagyunk az időjárás szélsőségeinek. Ehhez járul hozzá, hogy a Balaton, illetve Somogy északi része egy szélcsatornában van – mondta Horváth Ákos, az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriumának vezetője. Télen az ónos eső, a köztes évszakokban az erős szél, nyáron a zivatarok okoznak nehézséget Somogyban.

– Tavasszal és ősszel egy átrendeződés zajlik a légkörben, ami cirkulációt okoz. Ezt a jelenséget régen az öregek böjti szelek időszakának hívták. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordul elő, hogy a hűvösebb periódusok a tavaszra tolódnak – tette hozzá a meteorológus, aki szerint egyértelműen növekszik a szélsőség, ám nehéz megjósolni, mi vár ránk hosszú távon. Ami biztos: nehezebben indul a tavasz, a nyár viszont „berobban”.

A katasztrófavédelem munkatársainak is megnövekedett az elmúlt években a feladatuk a természeti csapások miatt.

– Az aszály miatt a tűzesetek száma nőhet, de egyelőre jól kezelhetők. Nagyobb problémát az intenzív széllel és a hirtelen lezúduló csapadékkal érkező viharok jelentenek, amelyek Somogyban és a Balatonnál gyakoribbak – mondta Oláh László tűzoltó alezredes, a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.

Somogyban a nyári időszakban 275 erdő- és vegetációs tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ezzel szemben 362 fakidőléshez és 403 viharkárhoz vonultak ki, amelyek leginkább tetők és villamos vezetékek sérülésével jártak.

– Nagyságrenddel több a szélsőséges időjárás következtében a kárfelszámolás, mint a tűzeset – foglalta össze a tűzoltó alezredes, akit a Balatonhoz látogató turisták és nyaralók miatt is kiemelten érdekel a téma.

– Nagyon jó vihar-előrejelző applikációk vannak. Ha már tudjuk, hogy vihar közeleg, célszerű lerögzíteni az olyan jellegű tárgyakat, amelyeket elmozdíthat a szél. A jégeső ellen nehéz védekezni. A fák állapotának figyelemmel kísérésével és a megfelelő faápolással sok esetben elkerülhetők a viharkárok, ám ez a tulajdonosok feladata lenne.

Március 11-én porvihar miatt történt tömegbaleset hazánkban. Azóta a meteorológiai előjelzésekben is szerepel a jelenségre való figyelmeztetés. Egy somogyi mezőgazdász talajbolygatás nélküli műveléssel foglalkozik, takarónövénnyel köti meg a talajt.

– Még inkább felértékelődött az úgynevezett „no till”, vagyis a talajforgatás nélküli mezőgazdaság technikája. Amíg hóbortnak tűnt, addig senkit nem érdekelt. Most rájöttek az emberek, hogy a talajbolygatás nélküli műveléssel elkerülhető lenne, hogy a szél elhordja a földről a talajt és nem jár termésveszteséggel – mondta Berend Ferenc, aki a „no till” módszerrel gazdálkodik.

Kihasználható az időjárás változása



Olívafa, fügekaktusz, banánfélék, kivi, jujuba, gránátalma, indiánbanán… még sorolni lehetne, mennyi egzotikus növény érzi jól magát Sára József somogyvámosi kertjében.

– A klímára nincs egyéni ráhatásunk, ezért annyit tehetünk, hogy alkalmazkodunk a változáshoz. Ez megnöveli a túlélési esélyeinket. Ennek érdekében jól kell megválasztani a termeszteni kívánt növényeket. Meglátásom szerint olyan növények termesztésére kellene átállnunk, amelyek szárazságtűrők – mondta a kertész. Az enyhe telek miatt már nem kell attól tartanunk, hogy a melegebb éghajlathoz szokott növények elfagynak. Sok közülük bírja a mínuszokat és takarófóliával is segíthetjük a túlélésüket. A kertész szerint öntözésre hasznosítani lehetne a hazánkon átfolyó vizeket, és nagyobb gondot kell fordítani a talaj szerves anyaggal való táplálására is, mert ma ez a sikeres növénytermesztés alapja.