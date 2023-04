Somogycsicsón a napokban már el is ültették a pályázaton nyert tíz gömbszivarfát a Rákóczi utcában. Faggyas József, a 150 lelkes község polgármestere érdeklődésünkre elmondta, már tavaly is nyertek különféle csemetéket. A juhar, platán, dió, kőris és hársfákat a parkban ültették el. – Fontosnak érezzük azt, hogy minél több fa legyen a településen, mert szebb lesz a környezet és a levegő minősége is javul – hangsúlyozta Faggyas József.

Niklán is ügyelnek arra, hogy minél több növényt telepítsenek a faluban. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester lapunknak elmondta, a Településfásítási Programban 19 csemetéhez jutottak hozzá. Az ezüsthárs, korai juhar és keskeny levelű kőris nagy részét a Berzsenyi pihenőparkban ültették el nemrég, valamint a korábban kiszáradt növények helyére is jutott a fákból. Fülöpné Kesztyüs Ágota hozzátette, emellett évente még nagyjából félmillió forint értékben vásárolnak fákat és virágosítják a falut. A kadarkúti önkormányzat az elsők között jutott hozzá az idei fákhoz, a település gömbszivarfákkal gazdagodott. A növényeket a Nagy és a Pipacs utcában, valamint az óvoda elé ültették el. Karsai József polgármester elmondta, az elmúlt évek száraz időjárása megviselte a növényeket, több ki is száradt már, ezért folyamatosan próbálják pótolni a fákat, bokrokat.

Az igénylőknek madárodú is jár

A Településfásítási Program harmadik ütemében ismét a 10 ezernél kevesebb lélekszámú falvak és városok igényelhettek fákat. Idén összesen 10 ezer fát osztanak ki a településeknek. A fásítási program eddigi két fordulójában több mint 1350 település 36 ezer fával gazdagodott. Ehhez a Vidékfejlesztési Program másfél milliárd forint támogatást biztosított. A győztesek a növények mellé támasztó karókat, takarómulcsot és védőrácsot is kapnak, s minden igénylőnek madárodút is adnak ajándékba.