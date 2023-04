– Nemrégiben sikerült vásárolnom ezt a 2014-es évjáratú V8-as, 5000 köbcentis Ford Mustang GT izomautót – árult el részleteket féltett kincséről Papp András, az autó tulajdonosa. – Ez az évjárat volt az utolsó, amit még kizárólag az USA piacra gyártott a Ford.

Ford Mustang V8 5.0

A közel 430 lóerős izomautón több módosítást is végeztek a közelmúltban, hogy még jobban igazodjon András igényeihez.

- Direktszűrő- és kipufogó rendszert is kapott a Mustangom – mondta el Papp András. – A futóműve is kicsit módosítva lett, hiszen kapott egy szolid ültető rugót, nagyobb felnit, és az eggyel újabb sorozatú Mustangok nagyobb, négy dugattyús fékét is sikerült beszerezni hozzá. ez utóbbira azért is nagy szükség volt, mert gyárilag ezt a típust nagyon gyenge fékekkel gyártották.

A szürke paripában most hetvennyolcezer kilométer van, ami nem sok egy sportautóban. Az autó tulajdonosa elmondta nekünk azt is, hogy autóját azért nem lehet igazi sportautónak nevezni, hiszen a típus alapból nem egy kanyarvadász, sokkal inkább a hosszú monoton amerikai utakra tervezték a modellt. A módosításokat követően természetesen azért már a kanyarokat is jobban szereti, de mint mindenen, ezen is lehetne még csiszolni.

– A mai autóárakhoz képest ez az évjárat már egészen megfizethető – válaszolta András arra a kérdésünkre, hogy mennyire drága egy ilyen autó. – Ennyi lóerőt ennyi pénzből biztos nem hoz ki senki egy másik típusnál. És ha rászánjuk magunkat a vásárlásra, akkor egy igazán különleges autónk lesz, nagyon sok erővel.

A Mustangnak már a hatodik generációja rója a világ útjait, és népszerűsége töretlen. Hogy miért ezt a nevet kapta az autó, Andrásnak erre is megvan a válasza.

– A hátsókerék hajtás és a nagy erő miatt könnyű vele csúszkálni az aszfalton. Sőt igazából teljesen kikapcsolt kipörgésgátlóval csak azt lehet, annyira megvadul.

Papp András pár hónapja szerezte be autóját, így komoly hibával még nem találkozott kedvencénél. Így aztán a fenntartási költségeket is pozitívan ítéli meg. De bízik abban, hogy az amerikai autók általában jelentősen túl vannak méretezve, így a későbbiekben sem lesz gondja Mustangjával.

Az ilyen nagy köbcentis autóknál a legtöbbeket érintő kérdés mindig a fogyasztás.

– Autópályán, ha betartjuk a szabályokat, akkor 11-12 literrel eljárhatunk 100 kilométeren – gondolt utána András. – Városban, ha okosan vezetünk, megúszhatjuk egy 20 liter körüli fogyasztással, de ha megőrülünk, akkor igazából eljön a világ vége…