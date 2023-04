A laikus számára talány, hogy a genetikai örökség, az életmód, a lélek gyötrelmei, esetleg mindezek együttesen adnak-e alapot arra, hogy elinduljon egy rosszindulatú sejtburjánzás az ember testében. Mindenesetre a leginkább lesújtó felismerések között tartjuk számon, amikor daganatos betegséget állapítanak meg valakinél, legyen az rokon, közeli vagy távoli ismerős. Ritka az a család, amelyik nem érintett, így aztán gyakori, fájó beszélgetések tárgyát képezi, amikor a diagnózisról, a kezelésről, pláne ha a megmásíthatatlan tényekről esik szó. Ilyenkor rendre előkerül, hogy a technológia és a tudomány fejlődése robbanásszerű méreteket öltött csak azóta, hogy bővebb ismeretekkel vagy legalább is tapasztalatokkal rendelkezünk a gyilkos kórról, amelynek az ellenszere bizonyos esetekben már adott, a szenvedők nagy részét az orvosok mégsem tudják megmenteni.

A koronavírus elleni vakcinájáról ismert amerikai Moderna cég vezető gyógyszerészének jóslata szerint 2030-ra már létezhetnek olyan oltások, amelyek képesek lesznek megküzdeni a rákos sejtekkel és ezzel akár milliók életét is meg tudják majd menteni. Hét évről, vagyis a közeli jövőről beszélünk, ami reményt adhat, feltéve, ha valóban bejön a jóslat és tényleg hatásos lesz a szer, ami az életet jelentheti. A rák elleni szerekről sajnos egyelőre ma még csak az ellenkezője jut eszünkbe. Szerencsés, hogy az ember úgy van összerakva, hogy amíg él, remél. Ha valóban igaz, hogy küszöbön az áttörés és hisszük azt is, hogy nem az ember, hanem a remény hal meg utoljára, akkor az élet a végén tényleg beelőz.



Hisszük, hogy nem az ember, hanem a remény hal meg utoljára.