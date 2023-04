Bármiről írunk, bármiről is szólunk, az első gondolatunk az, hogy minden más lett! Emberpróbálóan más. Ugyanakkor makacs módon hiszünk benne, hogy a nagy és ellentmondásos változások ellenére vannak stabil, állandó pontok, olyan alkalmak és ünnepek, olyan hitek, amelyek nem változnak. Talán ilyen a húsvét, a keresztény világ legnagyobb ünnepe, az emberek öröklét iránti vágyának megtestesülése, ha úgy tetszik, az „ünnepek ünnepe”.

A modern világ persze kíméletlenül igyekszik át- és újraértékelni meglévő tudásunkat és tapasztalatainkat, megkérdőjelez bármit, akár létezik, akár nem, ám az ezek helyett állított magabiztosságok ritkán nyerik el a bizonyítottságot. A húsvét mint Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe többször került és biztosan kerül majd ebbe a kritikaáradatba, de modernül szólva meglehetősen jól állja a sarat. A 325-ben tartott első niceai zsinat óta sok idő telt el, s a mozgó ünnep története is ismert: a keresztény tanítás szerinti beteljesedés Jézus Krisztus átmenetele a halálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámadván a halálból, megmutatkozott tanítványainak. Az ünnepet egy negyvennapos, hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő. A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal.

Az ünnepkörhöz fűződő népszokásoknak se szeri, se száma. A húsvéti ételek megáldása, a szentelt étel maradványainak felhasználása, a locsolkodás, a festett tojás ajándékozása, majd a 16. századtól az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete a digitális világban is jól állja a próbát. Az igazi tavaszünnep történéseinek megtapasztalhatósága, a transzcendens létezésében való hit, a jelenkori ráción túli jelenségek megmagyarázása azonban újra és újra előtérbe kerül. Miközben sok ember tapasztal olyat, amit nem kell bizonygatni. Ami a hívő emberek számára egyértelmű, az mások számára kétséges. Ho­lott a feltámadásban való hit sem kérdőjelezhető meg pusztán azért, mert nem lehet természettudományos módszerekkel leírni. A mai nyugati civilizáció embere képtelenségnek tartja a feltámadást, hiszen nem tudjuk az előbb említett módszerekkel leírni, megmérni. Csakhogy ugyanígy nem tudjuk természettudományos módszerekkel leírni az örömöt, a szeretetet, a szerelmet, a békét sem, vagy számos olyan emberi, lelki valóságot, amit senki sem tagad. A hit hasonlóképpen meggyőződés és lelki megtapasztalás, és mint ilyent nem lehet fizikailag megmérni, de célszerű elfogadni.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!