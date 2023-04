A nők tudományban betöltött szerepére igyekeznek felhívni évről-évre a MATE Kaposvári Campus lányok napja elnevezésű programjával.

– Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyrészt a lányokat bevezessük a tudomány világába, másrészt ez a nap arról is szól, hogy a lányok érdeklődését a természettudományok, műszaki tudományok, informatika felé fordítsuk, mondta Kovács Melinda, akadémikus a MATE Kaposvári Campus intézetigazgatója a lányok napja hivatalos megnyitóján. Hozzátette: egy ideális világban nem kellene külön hangsúlyozni a nők tudományban betöltött szerepét, de természetesen szükség van rá.

– A fiúk és lányok biológiailag különbözőek, de képességeik hasonlóak, viszont a lehetőségeik egy kicsit még mások. Ezt szeretnénk feloldani, és ezt szeretné az a sokféle program feloldani, amivel Magyarország is rendelkezik az akadémiai programokat tekintve, tette hozzá Kovács Melinda. Kiemelte: a campuson megmutatják, hogy mindenre van lehetőség, amire tehetséget éreznek a fiatalok.

– A nők manapság nem csak a családanya szerepben igyekeznek kiteljesedni, hanem a tudományban is egyre többen vagyunk. Ha van egy támogató háttér, akkor megvannak a lehetőségek, hogy kiteljesedjenek, mondta Visi Éva, a campus egyetemi docense. A nők sok esetben nagyon alaposak, kitartóak, mert a férfiaknak sokszor vannak nagy ötletei, de nem elég kitartóak, hogy végigmenjenek azon az úton, ami eredményre vezet, tette hozzá. A résztvevő diákok betekinthettek a laboratóriumi munkába, ahol azt is megmutatták nekik, hogyan tudják modellezni a sertések gyomrában emésztés során végbemenő folyamatokat. De a csirke szaporulat előállításával is megismerkedhettek az állattenyésztés iránt érdeklődő fiatalok.

– Dombóvárról jöttem, mert az egyik tanárnőnk javasolta, hogy jöjjek el. Ráadásul nekem ez az egyetem a szívem csücske és ide szerettem volna jönni. Nem volt elegendő pontom sajnos, de nem tettem le róla, hogy ide járjak, mondta lapunk kérdésére Wenhardt Viktória. – Azért is jöttem el, hogy körülnézzek egyetemi szinten, a lovasterapeuta szak érdekel – mondta Takács Míra, aki barátnőjével Tóth Eszterrel hallgatta érdeklődve az előadást a lovardában. Roppant népszerű volt a Lovasakadémián tartott bemutató, ahol olyan eszközökkel találkoztak a lányok, amelyek a környezet lovakra gyakorolt hatásait mutatják meg.