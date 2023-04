A 2019-ben indult építkezés a befejező szakaszához ért, ebből az apropóból tartott fórumot a vízügyi szervezet és a kivitelező.

Valóságos műalkotás, egyben új közösségi tér is lesz – hallottuk az új vízleeresztő zsilipről, melynek kapacitása duplája lesz a korábbinak. Ez a Balaton vízszintszabályozását megkönnyíti, de nem mindenki örül neki felhőtlenül, egy érdeklődő ugyanis a Sió-parti földeken gazdálkodók sokéves problémáját vetette fel. Intenzív vízeresztésnél ugyanis már korábban is víz alá kerültek ezek a földek; 2014 csapadékos őszén például csak rizskombájnok bevetésével tudták learatni a kukoricát a Sió mentén. Problémájuk megoldására a projekt indulása előtt még ígéretet kaptak, a mostani fórumon azonban egyértelművé vált: ez nem fért bele a 19 milliárdba, az árvízvédelmi töltésrendszer vízzáróvá tételének tetemes költségei lettek volna. A vízügy illetékese azt mondta: mivel a zsilip kapacitását megnövelik, ez a következő időszak feladatai közé sorolja ennek a problémának a megoldását is – addig is türelmet kértek a gazdáktól…

Szó esett az építkezés alatti nehézségekről (például eredetileg robbantást is terveztek a régi zsilip elbontásához, de végül elálltak ettől), így arról, hogy öt alkalommal kellett engedni a vizet a Balatonból a magas vízállás miatt (legutóbb 2021 júniusában, azóta nem), ilyenkor a víz elárasztotta az épülő műtárgyakat. S bár magas vízállásból fakadó vízeresztés egyelőre nem várható, arra jó esély van – derült ki a helyi kajak-kenu egyesület képviselőjének kérdésére adott válaszból –, hogy a vízisportok kedvelői a nyáron már használhatják a Sió belterületi szakaszát; a helyi vízügyi kirendeltség úgy tervezi, hogy elkezdi a csapadékvíz tározását, sőt, vízszintcsökkenéssel nem járó minimális vízengedés is elképzelhető a Balatonból. Kiss Gergely projektvezető szerint azonban azt ne várják a sportolók, hogy folyamatosan lesz kellő vízszint a mederben ezen a nyáron, lévén, hogy az egyelőre még építési terület és különböző próbaüzemek is várhatók a közeli hónapokban. Ugyancsak a kajakosok felvetésére érkezett az a válasz, miszerint a Sió-meder kitisztítására is sor kerül a projekt befejezése előtt, a nyári szezont követően.

forrás: siófok.hu